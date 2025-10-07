Ultiman a excandidata del PT en Veracruz

Sujetos armados asesinaron a la excandidata del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Yanga, Jessica Flor Luna Aguilera, mientras se dirigía a recoger a su hija en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Potrero Nuevo, municipio de Atoyac.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió cuando la víctima viajaba en su vehículo y los sicarios la interceptaron para luego dispararle en repetidas ocasiones.

El Tip: En las pasadas elecciones, la candidata del PT perdió ante el candidato del PRI, Rafael Aguilar Martínez por 200 votos.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y de la Fiscalía General del Estado, quienes encontraron en el lugar más de 15 casquillos de armas de alto calibre.

Los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en caminos y carreteras que comunican a Atoyac con Yanga y Paso del Macho; sin embargo, no se reportaron detenidos.

La Fiscalía de Veracruz informó que inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Córdoba y ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

81 casos de violencia política registra Integralia en Veracruz

“La Fiscalía General del Estado informa que, se ha iniciado una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Córdoba, con motivo de los hechos suscitados el día de hoy, en los que la víctima identificada con las iniciales J.F.L.A., perdiera la vida a causa de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego”, precisó la autoridad.

La dirigencia del Partido del Trabajo condenó los hechos y dijo que la joven política se destacó por ofrecer juicios totalmente gratuitos a personas de bajos recursos.

De igual forma, pidió a las autoridades llegar “al fondo de este penoso asunto” y que se detenga a los responsables para que no exista impunidad.

De acuerdo con la página Votar Entre Balas en Veracruz, del 30 de diciembre de 2024 al 31 de agosto de 2025, hay 55 víctimas de asesinato, ataque armado, secuestro, amenaza y atentado a funcionarios o integrantes de partidos políticos.