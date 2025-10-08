Caso Bertoldo: le siguen la pista al chofer del padre

Habitantes de Mezcala, Guerrero, durante una misa de cuerpo presente en memoria de Bertoldo Pantaleón, ayer.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que hasta ahora no se tiene conocimiento de que el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, asesinado en Guerrero, haya estado vinculado con alguna actividad ilícita.

Consultado sobre el caso durante la conferencia presidencial, el funcionario detalló que el sacerdote viajaba a ofrecer misa y viajaba con su chofer, a quien ahora se apunta como principal sospechoso del crimen y ya es buscado en colaboración con la Federación.

“Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, estamos trabajando con ellos, todo indica que él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta y va a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer, estamos en búsqueda y apoyando a la fiscalía para la detención de esta persona”, declaró.

2 días permaneció como desaparecido el sacerdote de Guerrero

Tras mencionar que hasta ahora no se ha conseguido averiguar el motivo por el cual el párroco fue ultimado, García Harfuch dijo que no se han encontrado indicios de que se relacionara con prácticas ilícitas ni que hubiera tenido amenazas.

El pasado lunes, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado para informar acerca del hallazgo sin vida del sacerdote, el que ocurrió cerca de las 14:00 horas. El presbítero fue reportado como desaparecido desde el pasado 4 de octubre.

Ayer, García Harfuch destacó la coordinación que la dependencia que encabeza mantiene con las autoridades de Veracruz para esclarecer el hecho, como lo exigieron los obispos mexicanos, y llevar ante la justicia a los responsables.