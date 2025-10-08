Marina del Pilar, gobernadora de BC, confirma que se está divorciando de Carlos Torres

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que se encuentra en proceso de divorcio con Carlos Torres.

“Estamos en proceso de divorcio. Yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá, y lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho respeto. Estamos en ese proceso y yo les quiero agradecer que, en este tema, que es muy personal, los medios de comunicación hayan mostrado siempre disposición y respeto”.

⁦@MarinadelPilar⁩ gobernadora de BC confirma su divorcio con Carlos Torres a 5 meses de haberle quitado su visa para cruzar a EUA pic.twitter.com/zzJdAev5Rk — Yolanda Morales (@moralesyo) October 8, 2025

Lo anterior fue dicho por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, tras ser cuestionada durante su conferencia de prensa de este miércoles 8 de octubre de 2025.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila no ofreció más detalles sobre los motivos ni los términos legales del divorcio, pero subrayó que el trato entre ambos será de mutuo respeto.

Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres se casaron en el año de 2019.

