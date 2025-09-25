Marina del Pilar entrega nuevas patrullas a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Las y los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana contarán con nuevo equipamiento para cuidar a la población y salvaguardar la paz, luego que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, encabezó la entrega de 123 unidades balizadas, con las que se mejorarán los tiempos de respuesta y la cobertura de vigilancia en la entidad.

La mandataria detalló que 112 de esas unidades corresponderán a la Fuerza Estatal de Seguridad y 11 al Escuadrón Violeta, lo que sumará a los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia de la corporación a nivel estatal, donde destaca la disminución en delitos desde patrimoniales hasta de alto impacto.

“Esto es parte de una ruta y paso firme que estamos dando para construir un estado más seguro, justo y digno para todas y todos. Esta entrega incluye al Escuadrón Violeta, una corporación única y ejemplar que se ha fortalecido y desarrollado de manera significativa en apenas cuatro años para combatir la violencia de género”, expuso.

La gobernadora indicó que la implementación de una estrategia integral de seguridad requiere que las y los policías cuenten con equipo adecuado. Desde el inicio de la actual administración se ha priorizado dotar de patrullas, armamento y tecnología de punta que optimice la operatividad de la corporación.

“Un buen equipamiento es tan importante como garantizar la seguridad social y las prestaciones laborales de las y los agentes y sus familias. Por ello desde el inicio trabajamos junto con las y los diputados locales en un proyecto para etiquetar presupuesto para la seguridad social y dignificación del trabajo de las y los policías”, añadió.

También reconoció al Poder Legislativo de Baja California por el respaldo presupuestal que ha brindado para fortalecer y equipar a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Además, resaltó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar la coordinación, la presencia y los operativos de las fuerzas federales en toda la entidad.

“Cada patrulla que hoy ponemos en marcha representa un mensaje claro: Que ninguna calle, colonia ni comunidad quedará sola frente a la delincuencia. Representa el reconocimiento a nuestras y nuestros policías que arriesgan su vida para garantizar la seguridad”, externó Avila Olmeda.

Por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Laureano Carrillo Rodríguez detalló que con la entrega de estas patrullas, ahora la corporación contará con casi 250 unidades para ampliar su cobertura en todos los municipios de la entidad.

“Esta entrega de patrullas es símbolo del esfuerzo de muchas personas de bien que buscan crear un entorno más seguro para las familias. Este esfuerzo no es solo de autoridades, sino de toda la ciudadanía; es un llamado a la colaboración, a la empatía y la acción conjunta”, concluyó el secretario.

