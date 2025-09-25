Aguascalientes se consolida como uno de los estados más seguros del país.

A tres años del inicio de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes se mantiene como uno de los estados más seguros del país, gracias a la puesta en marcha del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” y a la efectiva coordinación entre los tres niveles de gobierno.

“Aguascalientes hoy tiene paz y tranquilidad. Seguiremos trabajando de la mano con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y las Policías Municipales para cuidar de esta tierra, de tu familia, del trabajo y del talento que nos hacen ser el Gigante de México en el mundo”, afirmó la gobernadora.

Como parte de estas acciones, se ha fortalecido la seguridad en todos los municipios con la incorporación de 963 nuevos policías estatales, 386 patrullas, motos, razers, equipos tácticos blindados y más cámaras de videovigilancia en todo el estado. Todo este trabajo está respaldado por la tecnología de punta del C5i, las 5 puertas de seguridad ubicadas en Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano y en la salida a México, así como por la vigilancia aérea del helicóptero Fuerza Uno, que también ha brindado 571 atenciones prehospitalarias a través del Grupo Aeromédico Táctico (GAMET) en situaciones de emergencia.

Asimismo, con la creación de la Comisaría y Policía Metropolitanas, se reforzó la seguridad en los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo.

Hoy las y los policías cuentan con una mejor formación profesional gracias a la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (UNPOL), institución que ha ampliado su infraestructura con nuevas aulas para fortalecer su capacidad académica. Además, la dignificación de la labor policial se ha impulsado con becas educativas para ellos y sus familias, homologación salarial, programas de vivienda, bonos y diversos apoyos que les permiten desempeñar mejor su labor.

“Como parte del Blindaje Aguascalientes capacitamos a nuestros policías, dignificamos sus condiciones laborales y los dotamos de mejor equipamiento. El objetivo es claro: mantener la paz y la tranquilidad en la entidad”, subrayó Tere Jiménez.

La gobernadora también destacó la participación ciudadana como pieza clave para fortalecer la seguridad, con más de 2 mil 600 Comités Ciudadanos de Paz y Entorno Seguro 4x4, con los que se trabaja directamente en la prevención del delito y la mejora de la calidad de vida en cada rincón del estado.

La labor preventiva también se extiende a las escuelas a través del grupo K-9, que realiza visitas para fomentar la cultura de la prevención desde la infancia; además, con el programa Escuela Cibersegura se promueve una navegación segura en plataformas digitales y redes sociales.

Gracias a todas estas acciones, Aguascalientes redujo su incidencia delictiva entre marzo y julio de 2025, registrando:

45% menos homicidios dolosos

11.69% menos robos

11.39% menos delitos en general, en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos de la Fiscalía General del Estado

Hoy Aguascalientes destaca a nivel nacional en diversos indicadores:

Cuenta con el mejor 911 del país en atención de emergencias, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El C5i ocupa el primer lugar nacional por su innovación tecnológica y protocolos de emergencia, según la Asociación Nacional de Números de Emergencia de América Latina

La Policía Cibernética también es líder nacional en atención y resolución de casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos

La Policía Estatal ocupa el segundo lugar en confianza ciudadana, según el INEGI

El Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) es el tercero más importante del país por su alto nivel de capacitación, especialización y organización, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

“Hoy, una de las principales exigencias de la ciudadanía es la seguridad, y aquí estamos respondiendo con hechos, con trabajo y con soluciones. Por eso nuestro estado sigue siendo uno de los más seguros del país”, finalizó la gobernadora Tere Jiménez.

