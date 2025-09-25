Más apoyo sin límites reafirma Ricardo Gallardo en el informe desde Tamazunchale

Con un mensaje de unidad y el compromiso de un mejor San Luis Potosí, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona rindió este jueves su Cuarto Informe de Resultados desde Tamazunchale, dónde destacó que hoy la administración estatal demostró que si se puede, trabajando sin límites y con resultados para sacar adelante a las comunidades que durante décadas fueron olvidadas por la herencia maldita.

Al refrendar su compromiso con la región Huasteca durante su mensaje, el Mandatario Estatal se convirtió en el primero en rendir un informe de resultados desde Tamazunchale que coloca como ejemplo nacional en rendición de cuentas directa a la ciudadanía.

Ante miles de familias reunidas en la Unidad Deportiva de Tamazunchale (Udeta), líderes ganaderos, cañeros, presidentes municipales, funcionarios estatales y legisladores, el Gobernador Ricardo Gallardo sostuvo que los pueblos de la Huasteca han demostrado su valía y que su gobierno no distingue colores ni partidos, y recordó que la herencia maldita nunca quiso escuchar a la gente, pero hoy se demuestra que si se puede, porque cuando hay voluntad se cambia la vida de los pueblos originarios y de todo el Estado.

En un ambiente de fiesta con huapangos típicos, pancartas de apoyo y familias, Gallardo Cardona aseguró que San Luis Potosí vive una etapa inédita de justicia social, con la bonanza repartida en las cuatro regiones.

El Mandatario convocó a la unidad de la población para no permitir que el olvido y la corrupción regresen y destacó ahora sí se cumple la palabra y se realiza con cada obra que se promete, al anunciar que viene más apoyo social, más escuelas, más caminos y más justicia para la gente.

Durante su informe, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona resaltó la realización de obras históricas en la Huasteca, como caminos y bulevares en Aquismón, Coxcatlán, Tampacán, Tamazunchale y El Naranjo, que mejoran la conectividad regional, y anunció que para 2026 se consolidarán proyectos estratégicos como el puente Tlalixco–Zapotitla, la ampliación del sistema MetroRed, nuevas carreteras en San Vicente, así como el impulso conjunto con el Gobierno Federal del aeropuerto de Tamuín y la supercarretera Valles–Tampico.

