Ricardo Gallardo alista Cuarto Informe de Resultados en la Arena Potosí, en SLP.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que este lunes 22 de septiembre del 2025 presentará su Cuarto Informe de Resultados en la Arena Potosí, cerca de las 19:00 horas.

Añadió que dará a conocer los logros alcanzados en cuatro años de trabajo, como la inversión de 24 mil millones de pesos en infraestructura, lo cual permitió concretar proyectos como:

La Vía Alterna Sur

La modernización del Circuito Potosí

El MetroRed en Ciudad Valles

La rehabilitación del parque Tangamanga

La construcción de nuevas carreteras y la Arena Potosí

Además, Ricardo Gallardo Cardona indicó que informará las acciones que han fortalecido la seguridad, materia en la que se han invertido más de 12 mil 400 millones de pesos en tecnología, equipamiento y unidades.

Asimismo, mencionó que se ha realizado la mayor inversión social en la historia de San Luis Potosí, con un total de 63 mil millones de pesos en programas, mismos que han llegado a más de un millón de hogares, apoyando directamente a estudiantes, madres solteras, personas adultas mayores y familias enteras.

A la par, dijo, resaltará los avances en competitividad económica y educación, con más de 86 mil millones de pesos destinados a más de 400 escuelas en las cuatro regiones, así como con una Inversión Extranjera Directa sin precedentes que consolida el crecimiento del estado.

Ricardo Gallardo invita a Cuarto Informe de Resultados

Ricardo Gallardo invitó a todas y todos los potosinos para acudir a la Arena Potosí y ser parte de este ejercicio de transparencia, donde se demostrará que San Luis Potosí avanza con paso firme hacia un futuro sin límites, construido juntos.

La entrada será libre y el acceso estará disponible por las puertas A y C, con la posibilidad de ocupar cualquier nivel mientras haya lugares disponibles.

