Seguiré luchando hasta que el cambio sea una realidad en cada hogar del Edomex: Delfina Gómez

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez aseguró que “seguirá luchando hasta que el cambio sea una realidad en cada hogar, barrio o municipio del Estado de México“, por lo que en los próximos cuatro años de su gobierno no claudicará ni dará un paso atrás.

Al presentar su segundo informe de labores en el Teatro Morelos de Toluca, la mandataria recordó que desde el inicio de su administración se comprometió a ser un gobierno cercano a la gente, dejando “los escritorios” y acudiendo a territorio para escuchar las necesidades de la población.

Delfina Gómez dio un mensaje por su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Gobierno Edomex

A través de las audiencias ciudadanas se dio seguimiento a más de 39 mil demandas, mientras que con las caravanas itinerantes se benefició a más de 154 mil personas, con más de 430 mil trámites, en su mayoría gratuitos.

La mandataria destacó el Plan Integral del Oriente del Estado de México, presentado el 2 de julio junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es beneficiar a más de 10 millones de personas en 10 municipios de la región.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio un mensaje por su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Gobierno Edomex

En materia de transparencia y rendición de cuentas, informó que de septiembre a agosto de 2025 se ingresaron 354 mil 910 millones de pesos por recaudación de ingresos propios, un incremento de 22 mil 58 millones respecto al primer informe.

“Estos ingresos reflejan la confianza de los contribuyentes... tengan la certeza de que cada peso se destinará a salud, educación y alimentación”, señaló Gómez, quien subrayó que el Estado alcanzó los primeros lugares a nivel nacional en coordinación con el SAT.

Al mensaje de la gobernadora asistieron Mario Delgado, titular de la SEP, en representación de la Presidenta, así como la Jefa de Gobierno Clara Brugada. ı Foto: Gobierno Edomex

El pasado 19 de diciembre de 2024, el Poder Legislativo del Estado de México aprobó por unanimidad el Presupuesto de Egresos 2025 por 388 mil 550 millones 619 mil 260 pesos, un incremento del 2.8% respecto a 2024.

Resaltó que el paquete fiscal no contempló aumentos de impuestos ni nueva deuda pública, lo que protege la economía familiar y el futuro financiero de la entidad. Entre las prioridades, mencionó el aumento a los programas sociales, que alcanzaron 18 mil 691 millones de pesos, y la inversión en obra pública, con 17 mil 749 millones de pesos, para proyectos de infraestructura que atienden rezagos históricos en movilidad.

"Cada proyecto debe transformar la vida de las comunidades": Delfina Gómez. ı Foto: Captura de video

En materia de seguridad, Gómez calificó este tema como el “reclamo más urgente de la ciudadanía mexiquense”. Detalló que durante los primeros dos años de gobierno y en los primeros seis meses de 2025, el Estado de México registró una disminución en los 12 delitos de alto impacto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre los delitos con mayor reducción destacan el homicidio doloso (−30.1%), el robo de vehículo con y sin violencia (−25.1%) y la extorsión (−17.7%).

Gracias al Operativo Enjambre, implementado en noviembre de 2024, se logró detener a 60 personas, entre ellas expresidentes municipales, síndicos y directores de seguridad, por presunta responsabilidad en delitos como secuestro, extorsión y homicidio, así como por posibles vínculos con grupos criminales.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Educación, Mario Delgado; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; así como diputados federales y locales, senadores e integrantes del Poder Judicial del Estado de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am