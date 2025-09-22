Delfina Gómez destaca avances en seguridad, empleo y programas sociales en Edomex, en su Segundo Informe

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio un mensaje por su Segundo Informe de Gobierno.

Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó logros en materia de seguridad, desarrollo económico, movilidad y programas sociales, y aseguró que se seguirá trabajando en favor de superar los desafíos de la entidad.

En el mensaje que dio con motivo de este Informe, la mandataria aseguró que su administración “nació para hacer las cosas distintas, romper los pactos de impunidad y gobernar de frente a la gente”.

Al mensaje de la gobernadora asistieron Mario Delgado, titular de la SEP, en representación de la Presidenta, así como la Jefa de Gobierno Clara Brugada. ı Foto: Gobierno Edomex

Seguridad y combate a la corrupción

En materia de seguridad, informó que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el homicidio doloso se redujo 31 por ciento, el robo de vehículo 32 por ciento y la extorsión más del 26 por ciento. Además, se realizaron 1.6 millones de operativos, con la detención de más de 36 mil personas.

Estamos dando pasos firmes en la construcción de un estado más seguro; pero necesitamos de su ayuda: les convoco a denunciar a quienes dañan nuestra comunidad Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México



Asimismo, señaló que se impusieron sanciones administrativas a servidores públicos que no cumplieron con sus funciones y reiteró que en su gestión “no hay lugar para la improvisación, la simulación ni la corrupción”.

Economía, empleo e inversión

Gómez Álvarez subrayó que el Estado de México se ubicó entre las entidades con mayor generación de empleo, con 191 mil plazas formales creadas, lo que representa cuatro de cada diez empleos generados en el país.

Delfina Gómez dio un mensaje por su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Gobierno Edomex

También resaltó que la inversión extranjera directa creció 37 por ciento, superando los 2,640 millones de dólares. “Sean bienvenidos los que quieran invertir en el Edomex”, dijo, y recordó que en 2024 se concretaron 25 anuncios de inversión por 234 mil millones de pesos.

Programas sociales y bienestar

La mandataria mexiquense aseguró que uno de cada cuatro hogares recibe al menos un apoyo gubernamental. Destacó que, entre 2022 y 2024, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, según datos del Inegi, con un avance de 11.7% en reducción de carencias sociales.

En particular, presumió el programa “Mujeres con Bienestar”, que cuenta con una inversión histórica de 10 mil millones de pesos para beneficiar a 650 mil mujeres con apoyos bimestrales y servicios integrales.

En materia educativa, detalló la construcción de 513 espacios escolares y la rehabilitación de 165 planteles, además de la entrega de más de 120 mil becas y 2.8 millones de paquetes de útiles escolares.

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México. ı Foto: Gobierno Edomex

Agua, medio ambiente y movilidad

La gobernadora reconoció que el estado ha enfrentado una situación compleja por la infraestructura hídrica obsoleta, pero destacó la puesta en marcha del Programa Hídrico Integral, la construcción de 82 obras de almacenamiento de agua y la reforestación de casi 2,900 hectáreas con 2 millones de árboles.

En movilidad, resaltó la entrega de 33 millones de viajes gratuitos en Mexibús y Mexicable, lo que representa un ahorro superior a 300 millones de pesos para las familias, así como la construcción de la Línea 3 del Mexicable, que beneficiará a 45 mil usuarios en Naucalpan.

Al cierre de su informe, Gómez Álvarez aseguró que el cambio en el Estado de México “ya está en marcha y nada ni nadie lo va a detener”, aunque reconoció que aún existen retos importantes por atender. “Mi más grande anhelo es que al término de esta generación digamos con orgullo: valió la pena. No voy a claudicar, no voy a renunciar a la responsabilidad que me encomendaron”, concluyó.

