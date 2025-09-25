Bloqueo en la Autopista del Sol cumple más de 5 horas pese a diálogo con autoridades.

Habitantes de Ocotito realizaron un bloqueo en ambos sentidos de la Autopista del Sol, mismo que ya suma más de 5 horas afectando la circulación. Las autoridades del estado acudieron al lugar para entablar un diálogo, el cual no ha rendido frutos.

Los manifestantes aseguraron que el bloqueo de este jueves corresponde a una protesta por un ataque armado registrado en la Sierra de Chilpancingo, con lo que pobladores de Jaleaca, Coapango y Coacoyulillo se mantienen preocupados. Así, los inconformes exigieron la intervención de las autoridades ante el crecimiento de la inseguridad en la zona serrana.

Al lugar, acudió el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quien afirmó que no se ha confirmado ningún enfrentamiento armado en comunidades de esta zona de la Sierra.

Además, comunicó a los manifestantes que las unidades de seguridad se han desplegado con recorridos preventivos de manera permanente.

“El Gobierno del Estado de Guerrero, estableció un diálogo directo con pobladores que mantienen un bloqueo en la Autopista del Sol y en la carretera federal a la altura del poblado de Ocotito, con el propósito de escuchar y dar atención a sus planteamientos”, informó el gobierno local en la red social X.

De esta forma, las autoridades de Guerrero tuvieron un acercamiento con comisarios y representantes comunitarios, acordando llevar a cabo una reunión con los pobladores para dar seguimiento a sus demandas

El bloqueo inició pasadas las 13:00 horas de este jueves 25 de septiembre del 2025, cuando cerca de 100 pobladores cerraron de manera total la vía, lo que generó largas filas de autos.

La afectación se ubicó en el Parque Industrial Guerrero, que se sitúa en la autopista que lleva a Acapulco, a unos 45 minutos de Chilpancingo. Hasta el momento, no se ha logrado liberar la vía.

