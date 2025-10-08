Mega Bloqueo de CNTE HOY 8 de octubre: ¿En dónde hay afectaciones?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y docentes del magisterio mexiquense realizan este 8 de octubre de 2025 una serie de bloqueos y toma de casetas en distintas carreteras del Estado de México.

Esto es como parte de su “jornada estatal de lucha” para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de acuerdos y atención a sus demandas laborales y educativas.

Desde alrededor de las 11:00 horas, los maestros comenzaron a tomar las casetas que conectan con la Ciudad de México, generando afectaciones viales y largas filas de automóviles.

En su convocatoria, la CNTE y el magisterio mexiquense difundieron un documento en el que enlistan cinco peticiones principales dirigidas al Gobierno del Estado de México:

Reconocimiento y regularización de escuelas Pago inmediato a maestros y maestras Construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles escolares Basificaciones y recategorizaciones laborales Mejoramiento de los servicios médico-asistenciales del ISSEMYM

¿En dónde está bloqueado?

Autopista México-Puebla

Los aproximadamente 600 manifestantes acudieron a la caseta de San Marcos, en donde realizan la toma de caseta y permiten el paso libre de vehículos en ambos sentidos.

Tomada la caseta de San Marcos de la México-Puebla por integrantes de la CNTE.



Hay circulación sin cobro en ambos sentidos. pic.twitter.com/kx2LlvPnDg — Luis Carlos Hernández (@luiscarloshdv) October 8, 2025

Carretera México-Texcoco

Alrededor de las 11:00 horas, 300 maestros comenzaron a realizar una marcha sobre la carretera México-Texcoco, cerca de Las Fuentes en dirección al Estado de México.

Autopista México-Pachuca, a la altura del Puente de Fierro

En la autopista México-Pachuca, a la altura del Puente de Fierro en el municipio de Ecatepec, manifestantes bloquearon el paso de vehículos, con pancartas y lonas.

El Mexibús de la línea 2 no está ofreciendo servicio debido a que sus unidades no pueden pasar, solo se encuentra abierto el servicio eléctrico con dirección a Río de los Remedios.

Así arrancó el bloqueo de maestros y personal de la #CNTE sobre la Vía Morelos de #Ecatepec, a la altura del Puente de Fierro. pic.twitter.com/7RW35btPfp — Quadratín Edomex (@QuadratinEdomex) October 8, 2025

Alternativas viales

Si necesitas pasar por alguno de estos puntos se te sugiere tomar:

Circuito Exterior Mexiquense

Carretera Lechería-Texcoco

Avenida Central

Autopista Siervo de la Nación

LMCT