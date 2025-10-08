Mega Bloqueo de CNTE HOY 8 de octubre: ¿En dónde hay afectaciones?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y docentes del magisterio mexiquense realizan este 8 de octubre de 2025 una serie de bloqueos y toma de casetas en distintas carreteras del Estado de México.
Esto es como parte de su “jornada estatal de lucha” para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de acuerdos y atención a sus demandas laborales y educativas.
Desde alrededor de las 11:00 horas, los maestros comenzaron a tomar las casetas que conectan con la Ciudad de México, generando afectaciones viales y largas filas de automóviles.
Impulsa gobernador Rocha Moya programa de auto empleo; entrega 740 equipos con valor de 1.2 mdp
En su convocatoria, la CNTE y el magisterio mexiquense difundieron un documento en el que enlistan cinco peticiones principales dirigidas al Gobierno del Estado de México:
- Reconocimiento y regularización de escuelas
- Pago inmediato a maestros y maestras
- Construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles escolares
- Basificaciones y recategorizaciones laborales
- Mejoramiento de los servicios médico-asistenciales del ISSEMYM
¿En dónde está bloqueado?
Autopista México-Puebla
Los aproximadamente 600 manifestantes acudieron a la caseta de San Marcos, en donde realizan la toma de caseta y permiten el paso libre de vehículos en ambos sentidos.
Carretera México-Texcoco
Alrededor de las 11:00 horas, 300 maestros comenzaron a realizar una marcha sobre la carretera México-Texcoco, cerca de Las Fuentes en dirección al Estado de México.
Autopista México-Pachuca, a la altura del Puente de Fierro
En la autopista México-Pachuca, a la altura del Puente de Fierro en el municipio de Ecatepec, manifestantes bloquearon el paso de vehículos, con pancartas y lonas.
El Mexibús de la línea 2 no está ofreciendo servicio debido a que sus unidades no pueden pasar, solo se encuentra abierto el servicio eléctrico con dirección a Río de los Remedios.
Alternativas viales
Si necesitas pasar por alguno de estos puntos se te sugiere tomar:
- Circuito Exterior Mexiquense
- Carretera Lechería-Texcoco
- Avenida Central
- Autopista Siervo de la Nación
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT