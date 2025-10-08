Suspenden a taxista en Cancún tras agresión a conductor de plataforma digital y turista extranjero

Suspenden a taxista en Playa del Carmen tras agredir a conductor de plataforma y turista extranjero

La convivencia entre taxis tradicionales y plataformas digitales de transporte en Playa del Carmen volvió a generar controversia luego de que un taxista fuera suspendido de manera definitiva tras agredir a un conductor de aplicación y a un turista extranjero.

El hecho ocurrió el pasado 8 de octubre de 2025 en pleno centro de la ciudad, entre la calle 4 y las avenidas 10 y 15, y fue captado en video por testigos, provocando indignación en redes sociales.

Según las imágenes difundidas, el taxista bloqueó el paso del vehículo de la plataforma, abrió la puerta del copiloto para impedir que el pasajero descendiera y lanzó insultos contra el turista.

▶ #Video | ¡Indignación!🤯 El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) ha tomado una medida contundente tras la difusión de un video que mostraba a un taxista del sindicato "Lázaro Cárdenas del Río" agrediendo físicamente a un conductor de una aplicación digital en el… pic.twitter.com/jE930bFH42 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 9, 2025

“Nunca había visto algo así, fue realmente intimidante”, declaró un testigo presencial. La situación generó tensión, y el conductor del servicio de movilidad solicitó ayuda al 911 ante la actitud agresiva del taxista.

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) tomó cartas en el asunto, aplicando una sanción permanente al operador involucrado. El organismo informó que la suspensión prohíbe al taxista conducir cualquier modalidad de transporte público en el estado, respaldando así su política de “cero tolerancia” hacia actos de violencia en el transporte público.

“La seguridad de los usuarios y operadores es nuestra prioridad, y no permitiremos agresiones de este tipo”, señaló un portavoz del instituto.

Suspenden de manera definitiva a taxista que agredió a conductor de plataforma y a turista en Playa del Carmen. pic.twitter.com/6c3PjBF6x7 — Playa Riviera (@PlayaRiviera) October 9, 2025

Respaldo del sindicato

Por su parte, el sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” confirmó la separación definitiva del conductor de sus funciones y manifestó su apoyo a la sanción impuesta por las autoridades. Esta medida busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad y el respeto que deben mantener los operadores de transporte hacia la ciudadanía.

El IMOVEQROO instó a los ciudadanos a reportar cualquier incidente similar mediante su canal de WhatsApp: 983 185 3403. Para hacerlo, se recomienda incluir datos como número económico del vehículo, ruta o sindicato, placas, fotografías o videos, así como la hora y lugar de los hechos.

Conflictos históricos entre taxis y plataformas digitales

Este incidente no es aislado. Playa del Carmen ha sido escenario de conflictos recurrentes entre taxis tradicionales y operadores de plataformas digitales, como Uber y Didi. A lo largo de los últimos años, se han registrado bloqueos, agresiones verbales e incluso físicas, generalmente motivadas por disputas sobre rutas, tarifas y el control de la clientela turística.

Expertos en movilidad han insistido en la necesidad de regular de manera estricta la convivencia entre ambos sectores, priorizando siempre la seguridad de los usuarios y el respeto entre los operadores.

El caso ha generado un amplio debate sobre la relación entre taxis tradicionales y plataformas digitales en Quintana Roo. La acción del IMOVEQROO refuerza su compromiso de proteger tanto a turistas como a residentes, promoviendo un transporte público seguro, ordenado y respetuoso.

