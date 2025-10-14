Garantizan seguridad en festivales Internacional del Globo y Cervantino, en Guanajuato | VIDEOS

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que la seguridad está garantizada en eventos como los festivales Internacional del Globo, en León, y Cervantino, en Guanajuato, a realizarse en los próximos días

Durante la presentación del Festival Internacional del Globo León Guanajuato 2025, realizada en el Club de Banqueros en la Ciudad de México, la gobernadora afirmó que la seguridad en los festivales está garantizada gracias a qué se desplegará un gran operativo no solamente en los eventos sino también en los diversos municipios del estado para que los visitantes tengan una experiencia satisfactoria.

“En Guanajuato reactivamos la Policía Estatal de Caminos y hoy tenemos instalado un grupo interinstitucional que vigila de manera muy cercana las carreteras de nuestro estado que son las principales vías por las que llegan los visitantes”, aseguró.

También dijo que el Festival Internacional del Globo realizado en León, Guanajuato se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre y tendrá la presencia de más de 200 globos, conciertos estelares, la visita de 25 países y 40 figuras especiales. Además, se espera una asistencia de 400 mil personas y una derrama económica de 850 millones de pesos.

Añadió que ante momentos difíciles que se vive en el país como la violencia, la celebración de este evento convoca a la gente a unirse y celebrar la diversidad, pero sobre todo la convivencia familiar.

Agregó que este tipo de eventos ponen a Guanajuato y México en “los ojos del mundo” pues durante todas sus celebraciones ha sido un referente de lo que “es poner a la entidad en el centro con la llegada de pilotos, invitados y visitantes de todo el mundo”.

La mandataria adelantó que será un evento para todos los gustos pues tendrá la presencia de artistas tanto locales como internacionales y en las noches desde el Parque Metropolitano de León se podrá ver volar cientos de globos con una vista maravillosa.

Además, dijo que el evento coincide con el fin de semana del Buen Fin, por lo que habrá un pabellón con la presencia de artículos hechos en Guanajuato y se podrán adquirir productos artesanales como chamarras, sobreros, vinos y más.

