Hidalgo mantiene apoyo constante a familias afectadas por las lluvias.

Con un firme compromiso humano y solidario, la administración del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, continúa desplegando acciones para atender a las familias que resultaron afectadas por las intensas lluvias registradas en diversas regiones del estado.

Gracias al trabajo conjunto con el Ejército Mexicano, a través del Plan DN-III-E, se implementó un puente aéreo que ha permitido entregar mil 138 despensas en comunidades de difícil acceso como Huehuetla, Zimapán y Tianguistengo, además de otros puntos de la Sierra Alta y la Huasteca.

Uno de los casos más sensibles fue el traslado aéreo de un menor de 11 meses, originario de la comunidad de Coamelco, municipio de Tianguistengo, quien fue llevado de emergencia al Hospital del Niño DIFH para recibir atención médica especializada.

De manera simultánea, personal del gobierno estatal visitó albergues en Zacualtipán, Pemuztitla (Molango), Tianguistengo y Xochicoatlán, donde se verificaron las condiciones de los espacios y se entregaron víveres, medicamentos e insumos para las familias resguardadas.

En la comunidad de Cerritos de Tlacotepec, municipio de Metztitlán, se hizo entrega de una planta purificadora de agua, con la que las familias contarán con líquido seguro y de calidad para su consumo diario. Además, verificadores de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado (Copriseh), inspeccionaron en diversos puntos, alimentos, refugios y centros de acopio para garantizar condiciones sanitarias adecuadas.

Más de 350 servidores y servidoras del pueblo, junto con personal de las 27 Casas del Pueblo, se han movilizado a pie en zonas donde no es posible acceder con vehículos, realizando labores de remoción de escombros, árboles y lodo en caminos y carreteras.

Cabe destacar que la Secretaría de Marina desplegó inicialmente 200 elementos en Metztitlán, a los que se suman los 700 efectivos anunciados por el Gobierno de México para reforzar las labores de auxilio.

En un gesto de solidaridad del campo hidalguense, Jorge Alberto Vivián Ramírez, productor originario de Metztitlán, donó 15 toneladas de papa para apoyar a las familias afectadas, demostrando que el pueblo hidalguense se mantiene unido ante la adversidad.

El gobierno de Hidalgo reconoció la solidaridad del pueblo hidalguense, que se ha unido en esta causa común para demostrar que, frente a la adversidad, la fuerza y la empatía de la sociedad son uno de los mayores motores para salir adelante.

JVR