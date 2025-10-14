Detienen a menor ligado al asesinato del sacerdote de la parroquia de San Cristóbal, Guerrero.

La Fiscalía de Guerrero detuvo a un menor de edad por su probable responsabilidad como coautor por el delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de Eduardo Neri el pasado 4 de octubre en agravio de Bertoldo Pantaleón, sacerdote de la parroquia de San Cristóbal.

De acuerdo con los actos de investigación ministerial, el menor habría participado en los hechos junto con un adulto, detenido el pasado 10 de octubre de 2025, en los que la víctima fue privada de la vida mediante disparos de arma de fuego.

Una vez realizados los trámites legales correspondientes, el adolescente fue puesto a disposición de la Jueza de Control para la continuación del proceso conforme a derecho.

Con esta acción, suman dos las personas detenidas por los mismos hechos, como resultado de los trabajos coordinados de inteligencia e investigación desarrollados por esta institución en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro).

🔴 Detiene FGE Guerrero a adolescente por su probable responsabilidad en homicidio calificado



Chilpancingo, Gro., a 14 de octubre de 2025.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que detuvo a un adolescente por su probable responsabilidad como coautor por el delito… pic.twitter.com/WMIEiPqr7Z — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) October 15, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR