Anuncia Mara Lezama al Fairmont Mayakoba y Moon Palace como sede para hospedar a selecciones del Mundial 2026.

Resultado del trabajo de gestión y promoción encabezado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, Cancún se convierte en opción para ser elegido como ciudad sede para hospedar a dos selecciones de fútbol que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidando a Cancún un destino turístico que es punto estratégico de relevancia internacional.

Las delegaciones de las selecciones, sus cuerpos técnicos, familiares, medios de comunicación y personal logístico se alojarían en dos de los hoteles más reconocidos del Caribe Mexicano: Fairmont Mayakoba y Moon Palace, anunció la gobernadora Mara Lezama.

“Este logro es resultado de un esfuerzo conjunto y una visión clara: poner a Cancún en el mapa mundial no solo como un destino turístico de primer nivel, sino como un actor estratégico en un evento global, que une a millones de personas”, destacó la gobernadora Mara Lezama.

Esta designación es un reconocimiento a la calidad, conectividad y capacidad de infraestructura turística que distingue a Quintana Roo, añadió.

Cancún será, además, la puerta de entrada al Mundial para miles de aficionados de todo el mundo, gracias a su conectividad aérea con las 16 sedes en Estados Unidos, Canadá y México, lo que permitirá que visitantes y equipos puedan trasladarse fácilmente a las ciudades donde se llevarán a cabo los encuentros.

Por su posición geográfica, Cancún cuenta con rutas estratégicas que conectan con el cuadrante central, donde se ubican ocho sedes oficiales del torneo, convirtiéndolo en un punto logístico clave para el flujo de personas durante el evento deportivo más importante del planeta.

Este acontecimiento no solo fortalece la proyección internacional de Cancún y Quintana Roo, sino que impulsará el turismo y la economía local, generando derrama económica, empleos y prosperidad compartida para las y los quintanarroenses.

Con esta designación, Cancún reafirma su liderazgo como destino turístico de clase mundial y se prepara para vivir, junto con millones de aficionados, la gran fiesta del fútbol en 2026.

JVR