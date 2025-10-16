Ponen en marcha en Hidalgo Programa de Apoyo para Catástrofes Agropecuarias.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, acudió a los municipios serranos de Metztitlán y Eloxochitlán, donde inició el Programa de Apoyo para Catástrofes Agropecuarias 2025, entregó despensas y dos plantas potabilizadoras de agua a las familias hidalguenses afectadas por las lluvias.

Desde Eloxochitlán, el mandatario estatal reafirmó el compromiso de su administración con la vida y la salud de la población hidalguense, a la que se hacen llegar los apoyos vía terrestre o aérea, gracias al apoyo del Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; y con la ayuda de las administraciones de los 28 municipios con mayores afectaciones.

“Quiero transmitirles confianza: no los vamos a dejar solos”, enfatizó el titular del Ejecutivo estatal, quien abordó una lancha para llegar hasta la localidad El Cerrito de Tlacotepec, en Metztitlán, para poder llevar insumos.

Menchaca Salazar explicó que el Programa de Apoyo para Catástrofes Agropecuarias 2025 permitirá a las y los productores registrar los daños en sus cultivos y ganado, a fin de acceder a apoyos directos, gratuitos y transparentes.

En materia de infraestructura, el gobernador de Hidalgo informó que actualmente están en operación dos cargadores frontales, cuatro retroexcavadoras, dos excavadoras, dos pipas y dos camiones; y van en camino una retroexcavadora y un camión más desde el estado de Zacatecas para liberar los caminos pendientes en Eloxochitlán y Metztitlán.

JVR