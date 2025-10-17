En primer trienio de Castro, más fosas clandestinas en BCS

El número de fosas clandestinas localizadas en Baja California Sur en los tres años completos de la actual administración que encabeza Víctor Castro Cosío tuvo un incremento de 44 por ciento comparado con el mismo periodo de su antecesor Carlos Mendoza Davis.

De acuerdo con información obtenida vía Transparencia, durante los primeros tres años completos de gobierno del exmandatario Carlos Mendoza Davis, del 2016 al 2018 se encontraron 18 fosas clandestinas, en tanto que en ese mismo periodo, pero con el morenista Víctor Castro se tiene registro de 26.

El Dato: En agosto pasado el colectivo Búsqueda x la Paz informó la localización de 66 cuerpos en un predio en la carretera La Paz- San Juan de la Costa.

Mendoza Davis gobernó Baja California Sur del 2015 al 2021 y Víctor Castro tomó protesta como gobernador por el periodo comprendido de 2021-2027.

Según la información compartida por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, en el 2024 se descubrieron 11 fosas clandestinas, de las cuales cuatro fueron en el municipio de La Paz; cuatro en Los Cabos; dos en Mulegé y una en Comondú.

En 2023 se localizaron cuatro entierros irregulares de los cuales dos fueron en La Paz y dos en Los Cabos, mientras que en el 2022 se tiene el hallazgo de 11 fosas ubicadas en su mayoría en el municipio de Comondú con cinco; cuatro en Los Cabos y dos en La Paz.

61 fosas clandestinas localizadas en 2025, a septiembre

De acuerdo con el colectivo Búsqueda x la Paz en un mensaje publicado en sus redes sociales el pasado 29 de septiembre en lo que va de 2025 han encontrado 61 entierros clandestinos y un total de restos de 85 osamentas.

Denunciaron que tan sólo del 24 de agosto al 21 de septiembre fueron localizadas 15 fosas clandestinas con 24 osamentas humanas de las cuales 19 posiblemente son de hombres y cinco de mujeres.

El hallazgo más reciente que reportó el colectivo fue el pasado 5 de octubre en la carretera La Paz- San Juan de la Costa donde se descubrieron dos fosas clandestinas con dos osamentas humanas de una mujer y un hombre.

El colectivo da cuenta de que en la carretera La Paz- San Juan de la Costa se han encontrado 87 osamentas en lo que va del año y es considerado uno de los puntos con más fosas clandestinas.

Este mismo colectivo informó el pasado 26 de agosto sobre la localización de 66 cuerpos en un predio en la misma carretera que consideraron es un cementerio ilegal ubicado en una de las regiones con mayor incidencia delictiva del estado.

Dicho lugar es considerado por familias y organismos civiles como un punto recurrente para la ubicación de restos humanos en la entidad y volvieron a visibilizar el grado de vulnerabilidad de las comunidades de la región ante la presencia del crimen organizado.

La localización de fosas clandestinas coincide con un aumento de violencia que vive la entidad gobernada por Víctor Castro, ya que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2024 se tiene el registro de 37 homicidios dolosos y en el mismo lapso de 2025 la cifra es de 83 lo que representa un incremento de 124 por ciento en asesinatos de un año a otro.

Una de las jornadas más violentas en el estado fue el pasado 22 de junio cuando un enfrentamiento entre policías ministeriales y presuntos delincuentes en la ciudad de La Paz dejó como saldo ocho personas muertas y una herida.

Las autoridades de Seguridad confirmaron que también en el municipio de Comondú, en la localidad de Ciudad Insurgentes, se registró el asesinato de un hombre, quien fue descubierto con impactos de bala.

De acuerdo con medios locales, Baja California Sur vive una ola de violencia derivado de una confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado balaceras, homicidios y ha sembrado temor en los cinco municipios del estado.

Víctor Castro agradeció el pasado 13 de octubre al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch por la detención de varios generadores de violencia que operaban en los municipios de Loreto y Comondú.

A pesar del incremento de homicidios del 124 por ciento, el gobernador declaró que la entidad “se mantiene entre los lugares más seguros del país” y desde junio no hay actos de violencia “como auguraron algunos”.