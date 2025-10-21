Gobierno de Puebla abre caminos afectados por deslaves en Eloxochitlán.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, recorrió el municipio de Eloxochitlán en la Sierra Negra para supervisar las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias que han golpeado a la región. Acompañado por la Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, el mandatario reafirmó su compromiso con las comunidades afectadas y anunció acciones concretas para restablecer la conectividad y garantizar la seguridad de los pobladores.

Durante la visita, el mandatario estatal inspeccionó dos derrumbes en la carretera Azumbilla–Tlacotepec de Díaz–Alcomunga–Eloxochitlán, en las localidades de El Mirador y Rancho Azul. La presencia de maquinaria estatal en la zona refleja el esfuerzo conjunto entre el gobierno estatal y federal para rehabilitar los caminos y restablecer los servicios básicos. El gobernador subrayó que las máquinas permanecerán hasta concluir los trabajos, sin dejar solas a las comunidades.

En su intervención, Leticia Ramírez destacó el respaldo total de la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno poblano, reconoció el trabajo coordinado que ha permitido actuar con rapidez ante la emergencia. Aseguró que las necesidades detectadas se atienden con un enfoque cercano, justo y humano, como lo marca el proyecto de transformación nacional.

Además de atender la infraestructura dañada, el gobernador recordó la creación de un módulo completo de maquinaria para la Sierra Negra, así como la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Eloxochitlán y la Universidad de la Salud en Zoquitlán. Estas instituciones permitirán a los jóvenes acceder a la educación superior sin salir de su región, fortaleciendo el desarrollo local.

Con un mensaje de unidad, cercanía y compromiso, Alejandro Armenta reiteró su promesa de regresar en menos de 15 días para continuar el seguimiento a los trabajos. La comunidad lo recibió con muestras de afecto y reconoció la atención oportuna que responde a sus necesidades más urgentes.

Niceforo Hernández, habitante de Eloxochitlán reconoció la labor inmediata que personal de los gobiernos estatal y federal realizan al comunicar las comunidades afectadas por los deslaves de cerros a causa de las torrenciales lluvias en la región.

JVR