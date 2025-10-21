Línea 3 del Mexicable: 278 cabinas transportarán 40 mil pasajeros diarios en Naucalpan

El nuevo teleférico tendrá 278 cabinas con capacidad para 10 personas y beneficiará a más de 700 mil habitantes del poniente del Valle de México.

El Gobierno del Estado de México informó que la Línea 3 del Mexicable contará con 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una y transportará 40 mil personas diariamente en Naucalpan. La obra presenta un avance del 50 por ciento y se desarrolla conforme al calendario de ejecución.

La nueva línea tendrá una extensión de 9.5 kilómetros y conectará zonas altas y de difícil acceso del municipio con la estación Mexipuerto Cuatro Caminos del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Con ello, los tiempos de traslado se reducirán de una hora a 30 minutos para más de 700 mil habitantes de la zona poniente del Valle de México.

El Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, detalló que la Línea 3 estará conformada por 10 estaciones distribuidas en tres estructuras soportadas por 62 postes. La línea troncal abarcará 4.8 kilómetros con seis estaciones, mientras que las antenas “A” y “B” tendrán dos estaciones cada una. La primera conectará La Tolva con Izcalli Chamapa y la segunda con Lomas del Cadete.

El sistema Mexicable, en operación desde 2016, es un transporte eléctrico basado en teleféricos que opera con más de dos mil sensores de seguridad. Fue diseñado y ensamblado por una empresa mexicana y cuenta con motores eléctricos que generan más de mil caballos de fuerza cada uno.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el Mexicable y el Mexibús se ampliarán con la construcción de la Línea 3 del Mexicable y las líneas V, VI y VII del Mexibús, lo que sumará 71.21 kilómetros adicionales de infraestructura. Actualmente, ambos sistemas tienen 164.72 kilómetros en operación y transportan en conjunto a más de 453 mil usuarios al día.

am