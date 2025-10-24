Claudia Sheinbaum y Julio Menchaca coordinan atención a zonas afectadas en Hidalgo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezaron una reunión de coordinación institucional, con el objetivo de fortalecer el apoyo integral a las personas que resultaron afectadas por las fuertes lluvias que se registraron en la entidad.

“Mi reconocimiento a todos los que están trabajando para ayudar a las familias damnificadas”, expresó la mandataria, tras reconocer la coordinación que existe entre el gobierno de Hidalgo y las autoridades federales para dar respuesta oportuna a la emergencia que se vive.

Sheinbaum Pardo agregó que en la entidad ya inició el censo en las localidades afectadas, a fin de tener un diagnóstico y brindar una atención integral, pues adelantó que se destinará lo que sea necesario para la reconstrucción de las zonas dañadas.

“Desde un principio, todos los secretarios y secretarias están con responsabilidades específicas en los municipios, hoy es momento de echarle toda la caballería”, puntualizó el gobernador Julio Menchaca al agradecer el respaldo recibido por el Gobierno de México y la solidaridad de otras entidades federativas; además, destacó la labor de miles de servidoras y servidores públicos que participan en diversas tareas.

Como parte del encuentro, el titular del Ejecutivo en Hidalgo refirió que este fin de semana comenzará la entrega de apoyos económicos por parte de la Secretaría de Bienestar en las demarcaciones afectadas, por lo que acompañará a los servidores públicos federales para escuchar y atender de manera directa a la población.

Para concluir, Julio Menchaca reafirmó su compromiso de trabajar en unidad con el pueblo hidalguense para seguir dando respuesta a la emergencia que se registra en el estado.

JVR