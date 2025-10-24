Desata polémica informe tipo ‘musical’ de hermana de Layda Sansores en el DIF Campeche.

La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de Campeche (DIF Campeche) y hermana de la gobernadora Layda Sansores, Laura Sansores San Román, se encuentra en el centro de la polémica, después de presentar un informe tipo “musical” del balance anual de la institución que encabeza.

Frente a Layda Sansores, la presidenta del DIF Campeche comenzó, junto a otras 4 personas, a entonar la versión adaptada de la canción Canta Corazón, de Alejandro Fernández.

“¡Este informe es cantando, el informe es de frente!”, cantó la hermana de la gobernadora Layda Sansores junto a otras cuatro personas.

Además, agradeció el apoyo de su hermana, la gobernadora de Campeche Layda Sansores por su apoyo e inspiración.

“In kiik li’isik in wóol, mi hermana, me anima, mi hermana me alienta, mi hermana me apoya, mi hermana es mi inspiración. Eso significa esta frase maya que es bellísima. Te amo, Layda”, indicó.

En tanto, la gobernadora de Campeche calificó el formato del informe del DIF Campeche como algo original.

Por su parte, el DIF Campeche defendió el acto musical realizado en el informe de actividades y afirmó que la adaptación de la canción fue parte de “una experiencia distinta: un viaje sensorial para que a través de los cinco sentidos, percibamos la sinfonía permanente que muestra el alma de nuestro DIF”.

Este informe “musical” fue criticado en redes sociales, en donde los usuarios calificaron como vergonzoso que un informe de gobierno se haya convertido en un circo.

