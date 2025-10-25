Muere hombre tras viajar colgado del Tren Ligero en Guadalajara; SITEUR abre investigación

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó, que un hombre perdió la vida la tarde del viernes 24 de octubre después de viajar colgado de una ventana del Tren Ligero de Guadalajara, en un trágico accidente que conmocionó a los usuarios del transporte público y paralizó temporalmente el servicio de la Línea.

De acuerdo con la información, el incidente ocurrió entre las estaciones Unidad Deportiva y Santa Filomena, cuando el sujeto —de aproximadamente 25 a 28 años— se sujetó de una de las ventanas abatibles del vagón, dejando la mayor parte de su cuerpo fuera del tren.

#AvisoSITEUR | El servicio de la #Línea1 de #MiTren ha sido restablecido tras la atención de un incidente ajeno a la operación, registrado en la interestación Santa Filomena - Unidad Deportiva.



La circulación de trenes se retoma en todo el tramo. Gracias por tu comprensión. pic.twitter.com/hEaqzYonEx — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) October 25, 2025

Explicó que durante el trayecto, el individuo impactó contra una estructura del túnel, lo que provocó que se rompiera la ventana y el sujeto cayera a las vías, donde fue arrollado por la unidad.

TE RECOMENDAMOS: Obtiene múltiples reconocimientos Chihuahua hace historia en el Gran Premio Nacional de Arte Popular 2025

Aunque en un inicio se pensó que podría haberse arrojado intencionalmente, las autoridades aclararon que el hecho ocurrió cuando el joven, aparentemente bajo los efectos de alguna droga, se trepó al tren de forma imprudente.

Tras el accidente el SITEUR suspendió de forma parcial del servicio entre los tramos Juárez y Auditorio, así como entre Periférico Sur y Urdaneta, mientras que los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaban el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.

SITEUR informó que el servicio fue restablecido horas más tarde, una vez concluidas las diligencias.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente. Por su parte, las autoridades locales indicaron que se revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias.

El suceso fue difundido por redes sociales donde circularon diversos videos que mostraban tanto el momento en que los pasajeros notaron la presencia del hombre colgado de la ventana como el instante del impacto.

Además, algunos comentaron que lo que tuvieron que haber hecho era detener el tren ligero de Guadalajara, pues tiene una palanca de emergencia para que frenen los vagones, lo que habría evitado la muerte del hombre.

SITEUR lamentó el fallecimiento del usuario y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL