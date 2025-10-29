Inicia Ricardo Gallardo obras hidrosanitarias para el Altiplano

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, inició obras hidráulicas y de saneamiento en Venado, Moctezuma y Villa Hidalgo, para brindar el acceso al agua potable, mejorar la eficiencia en su distribución y asegurar el tratamiento de las aguas residuales en beneficio de miles de habitantes del Altiplano.

En Venado, para asegurar un suministro eficiente y duradero para los próximos 50 años, Ricardo Gallardo Cardona dio el banderazo al proyecto de sectorización de la red de distribución de agua potable en la cabecera municipal, que modernizará el sistema de abasto mediante la instalación de dos tanques elevados con capacidad de 100 y 20 metros cúbicos, nuevas líneas de conducción y tomas domiciliarias para beneficio de más de tres mil hogares.

En Villa Hidalgo, con una inversión superior a los 12 millones de pesos, Ricardo Gallardo Cardona inició la construcción de la nueva planta tratadora de aguas residuales que beneficiará a toda la cabecera municipal resolviendo un problema de más de tres décadas y que garantizará un mejor futuro para las nuevas generaciones.

TE RECOMENDAMOS: Ubican arsenal de alto poder en casa en Sonora

En Moctezuma, inició la rehabilitación de las plantas tratadoras de agua residual que representaban un foco de infección y que no operaban por el olvido en que las tuvo la herencia maldita.

En todos estos municipios el Gobernador fue recibido por familias y a quienes reafirmó que las obras de infraestructura básica se realizan sin límites en las cuatro regiones junto con más apoyos sociales, atendiendo las necesidades de las familias de las comunidades más apartadas de todo el territorio potosino.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR