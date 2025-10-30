SSP Puebla inicia investigación por videos virales de reos del penal de San Miguel

Videos ponen en entredicho la operación del penal de San Miguel por posible convivencia irregular entre internos y visitantes

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP-Puebla) informó que ha iniciado una indagación al interior del Centro de Reinserción Social de San Miguel luego de la difusión en redes sociales de videos en los cuales se observa a personas privadas de la libertad conviviendo con mujeres externas, junto con bebidas alcohólicas y situaciones que podrían contravenir la normativa penitenciaria.

La dependencia señaló que la investigación está siendo encabezada por la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP, con el fin de determinar con precisión cuándo, cómo y bajo qué circunstancias se registraron las imágenes, así como qué personas, tanto del personal custodio como de internos o visitantes, pudieron estar involucradas.

@gina.salinas89 🫨En Puebla, fueron captados reos del penal de San Miguel conviviendo con varias mujeres en una fiesta. La @SSPGobPue ya investiga y asegura que aplicará sanciones a quienes resulten involucrados. 🙄 📹Paulo Yolatl @Radio_Formula ♬ sonido original - Gina Salinas

El titular de la SSP, Francisco Sánchez González, advirtió que de confirmarse la veracidad del material se adoptarán las sanciones correspondientes, tanto administrativas como penales.

En su comunicado, la SSP subraya que el incidente que se exhibe en los videos “no representa la operación general del sistema penitenciario estatal”, y que cotidianamente se llevan a cabo acciones orientadas a la seguridad, la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, y el fortalecimiento de la vigilancia en los centros de reclusión.

#COMUNICADO | En relación con videos que circulan en redes sociales y que fueron presuntamente grabados al interior del centro penitenciario de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública inició una investigación inmediata a través de la Dirección General de Asuntos Internos, para… pic.twitter.com/YZUComJjEL — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) October 30, 2025

Asimismo, se reafirma la política de “cero tolerancia” frente a todo comportamiento que contravenga la normatividad penitenciaria o facilite la comisión de conductas ilícitas en el interior de los centros.

La investigación toma especial relevancia ante la difusión del video en el que, según medios, se muestra lo que podría ser una “fiesta clandestina” al interior del penal, con bebidas alcohólicas y presencia de mujeres que no estarían autorizadas para interactuar con los internos en esos términos.

El secretario Sánchez González puntualizó que en los últimos meses el sistema penitenciario en Puebla ha identificado “cotos de poder” de internos que controlan actividades ilícitas dentro de los centros, motivo por el cual se avanza en traslados, fortalecimiento de videovigilancia y una mayor revisión de accesos de visitantes, personal y objetos prohibidos.

Por lo pronto, la SSP informó que la carpeta de investigación se encuentra en curso y que, una vez concluidas las indagaciones, se dará a conocer el dictamen correspondiente y se procederá con la sanción de quienes resulten responsables. Hasta el momento no se ha divulgado públicamente el número de expediente ni los nombres específicos de los internos o funcionarios señalados.

Con esta acción, el Gobierno del Estado de Puebla busca dar una señal clara de que no permitirá irregularidades al interior de sus centros de reinserción, y que mantendrá la transparencia y rendición de cuentas como ejes para la gobernabilidad del sistema penitenciario estatal.

