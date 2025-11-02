Convocan a marcha por asesinato de Carlos Manzo

Ciudadanos convocaron a marchar este domingo a las 16:00 horas en Morelia para pedir justicia por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Bajo el lema “¡Ya basta de abusos y omisiones!” el punto de reunión de la movilización será en el Caballito ubicado en el centro de la capital michoacana.

“Esta marcha nace del cansancio y de la indignación ante la corrupción, violencia y abandono de las autoridades” dice la convocatoria que ha sido difundida a través de diversas redes sociales.

De igual manera, los organizadores invitaron a los habitantes de otros municipios de Michoacán y demás estados a “alzar la voz y unirse a esta causa ciudadana”.

Convocatoria a la marcha tras el asesinato del alcalde de Uruapan ı Foto: Especial

Alcalde de Uruapan tenía protección

Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado ayer sábado 1 de noviembre durante la realización del Festival de Velas, en pleno Centro Histórico del municipio.

Luego de los actos de violencia y tras una reunión con el Gabinete de Seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch , en conferencia de prensa que en este crimen “no habrá impunidad y se llegará hasta las últimas consecuencias”.

“Agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público”, informó Omar García Harfuch.

Mencionó de igual forma, que al presunto agresor no se le encontró ninguna identificación pero que se continuará con las indagatorias y ninguna línea de investigación será desestimada para poder esclarecer el caso.

Informó también que una de las personas detenidas se encuentra en calidad de testigo y por ello está bajo el resguardo de las autoridades, pues además resultó herida durante el ataque.

Con información de Yulia Bonilla

