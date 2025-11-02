Convoca Sheinbaum al Gabinete de Seguridad este domingo 2 de noviembre: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los integrantes del Gabinete de Seguridad a las 9:00 horas de este domingo.

Entre los miembros del Gabinete de Seguridad están las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina-Armada, Seguridad y la Guardia Nacional.

La reunión se dará horas después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2926 del 1 de noviembre del 2025

Carlos Manzo fue asesinado la noche del sábado, en pleno centro de Uruapan, durante un evento por el Día de Muertos.

Otro suceso de este fin de semana fue la explosión registrada dentro de una tienda comercial en el estado de Sonora, que dejó como saldo más de una veintena de muertos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR