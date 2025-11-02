Titular de SSPC publica en redes

Convoca Sheinbaum al Gabinete de Seguridad este domingo 2 de noviembre: García Harfuch

Omar García Harfuch informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los integrantes del Gabinete de Seguridad a las 9:00 horas de este domingo

Omar García Harfuch, titular de la SSPC.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC. Foto: Especial
Por:
Yulia Bonilla

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los integrantes del Gabinete de Seguridad a las 9:00 horas de este domingo.

Entre los miembros del Gabinete de Seguridad están las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina-Armada, Seguridad y la Guardia Nacional.

La reunión se dará horas después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Gana Gato 2926 del 1 de noviembre del 2025.
Sorteos

Resultados del Gana Gato 2926 del 1 de noviembre del 2025

Carlos Manzo fue asesinado la noche del sábado, en pleno centro de Uruapan, durante un evento por el Día de Muertos.

Otro suceso de este fin de semana fue la explosión registrada dentro de una tienda comercial en el estado de Sonora, que dejó como saldo más de una veintena de muertos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Melate Retro en su sorteo 1578, celebrado este 1 de noviembre del 2025.
Sorteos

Resultados del Melate Retro 1578: ve aquí los números ganadores del sorteo