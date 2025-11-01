Incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo deja varias personas muertas y heridas

Un número indeterminado de personas fallecidas y heridas es el saldo de un incendio registrado este sábado en una tienda Waldo’s ubicada en el municipio de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con la prensa local, el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas al interior del establecimiento, ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de la capital sonorense.

Algunas versiones señalan que el incendio se originó tras la explosión de un vehículo estacionado frente a la tienda, mientras que otras apuntan como causa del siniestro una posible falla en un transformador eléctrico.

Sin embargo, a través de la red social X, la Secretaría de Seguridad Pública descartó un atentado como causa del incendio.

Incendio deja “varias personas muertas”

Según el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, “varias personas fallecieron” durante el incendio, mientras el director de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega, informó que las personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales.

Alfonzo Durazo Montaño, gobernador de Sonora, también confirmó que hay personas fallecidas entre las victimas, a las que, garantizó “atención puntual e integral”.

Información extraoficial apunta que habrían perdido la vida más de 20 personas, entre ellas menores de edad, y que más de diez resultaron heridas de gravedad.

Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo.



El Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos. Asimismo, he instruido que… — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 2, 2025

El Departamento de Bomberos reportó que el fuego fue controlado y que la intervención de los diferentes cuerpos de emergencia impidió que las llamas se propagaran a los negocios. Añadió que continúan las labores de búsqueda, enfriamiento y aseguramiento.

En declaraciones a la prensa, Matty Ortega informó que “había muchas personas” al interior del establecimiento y añadió que personal de la Fiscalía de Sonora realiza los peritajes correspondientes para determinar las causas del siniestro.

“ Necesitamos determinar si hubo previamente una explosión. Hay versiones de que sí, pero nosotros al momento, y por las condiciones, no podemos señalar que hubo alguna explosión. (...) En cuanto a las causas, no puedo decir exactamente qué fue, precisamente hay un procedimiento para eso y a correr a cargo de la fiscalía ”, comentó.

🚨 "Había muchas personas en el interior", dice el comandante de Bomberos sobre el incendio de tienda Waldo's en Centro de #Hermosillo.



Señala que personal de la Fiscalía realiza la indagación de las causas del incendio.



📹 @ReporteraAbril pic.twitter.com/elB44wo2kn — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 2, 2025

Cancelan actividades por Día de Muertos en el centro de Hermosillo

En tanto, el gobierno municipal suspendió las actividades programadas en la Plaza Zaragoza con motivo del Día de Muertos, entre ellas un concurso y una marcha de catrinas “en solidaridad con las personas afectadas” por el incendio.

