García Harfuch afirma que la estrategia de seguridad avanza y debilita a los cárteles

Previo a comparecer ante el Pleno del Senado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno federal, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, demuestra avances concretos en la reducción del crimen organizado y en el debilitamiento de los cárteles.

Sobre la pacificación del país, Omar García Harfuch enfatizó que la estrategia no solo busca detener delitos, sino también debilitar a los cárteles y avanzar en la consolidación de la seguridad nacional.

“Cada año vamos a avanzar en la pacificación del país. Este año, que ya es el primer año de la administración, estamos con saldo muy a favor de lo que comenzamos”, afirmó Omar García Harfuch.

Respecto a la efectividad de la estrategia, Omar García Harfuch reiteró que está funcionando y que los resultados son claros: “No solo se trata de detenciones, sino de investigaciones que permiten desarticular organizaciones criminales. Por ejemplo, en La Choquiza, la detención de líderes se logró gracias a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República”.

Además, Omar García Harfuch destacó que, aunque los delitos no han desaparecido y hechos violentos continúan ocurriendo en distintos estados, los resultados de la estrategia son medibles y significativos.

“La ciudadanía debe saber que hay 27 homicidios menos diarios, un 32 por ciento menos de homicidios, y una cantidad sin precedentes de drogas, armas y más de mil 500 laboratorios destruidos por el Ejército y la Marina”, subrayó Omar García Harfuch.

Sobre la lucha contra el huachicol, Omar García Harfuch recordó que las investigaciones comenzaron en marzo, con aseguramientos históricos de millones de litros de diésel, y que conforme avanzan las indagatorias se han cumplimentado las órdenes de aprehensión correspondientes.

Finalmente, sobre la sobrepoblación en los penales federales, Omar García Harfuch indicó que de los 14 existentes solo uno presenta sobrepoblación, y no es motivo de preocupación.

La SSPC continúa trabajando en coordinación con las entidades federativas para mantener la disminución de delitos, asegurar laboratorios, armas y droga, y fortalecer la pacificación del país, consolidando así los resultados de una estrategia que, según el propio secretario, “está dando frutos y debilitando a los cárteles”.

