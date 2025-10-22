Detienen en Culiacán a seis integrantes de ‘Los Chapitos’; muere su líder ‘El Morral’

Elementos del Gabinete de Seguridad federal y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron en Culiacán a seis presuntos integrantes de “Los Chapitos”, en una operación que también dejó un presunto delincuente abatido, identificado como Luis Ezequiel “R”, alias “El Morral”, considerado líder del grupo.

A través de sus redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que los detenidos están vinculados con homicidios, narcotráfico, privaciones ilegales de la libertad y agresiones armadas en la capital sinaloense.

“En Culiacán, Sinaloa, en una operación estratégica de SSP Sinaloa y Defensa fueron detenidos seis integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico y agresiones armadas (...) Entre ellos están José Manuel ‘N’ (Mono Canelo) y Juan Carlos ‘N’ (Chango), generadores de violencia que ya habían sido detenidos en diciembre, pero liberados por un juez. Hoy fueron capturados nuevamente y se terminaron sus operaciones criminales”, señaló Omar García Harfuch.

En Culiacán, #Sinaloa, en una operación estratégica de @sspsinaloa1 y @Defensamx fueron detenidos 6 integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Se aseguraron 8 armas de fuego.

De acuerdo con el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, las detenciones se derivaron de trabajos de inteligencia y vigilancia en la zona de Desarrollo Urbano Tres Ríos, sobre el Boulevard Alfonso Zaragoza, donde agentes federales y estatales detectaron la presencia de personas armadas.

Al intervenir, los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que —según el informe oficial— repelieron la agresión en estricto apego a los derechos humanos, logrando la captura de seis personas, además de abatir a El Morral, quien encabezaba la célula delictiva vinculada con el trasiego de drogas sintéticas y enfrentamientos con grupos antagónicos en la región.

En el operativo se aseguraron ocho armas de fuego —cinco largas, una subametralladora y dos cortas—, 12 cargadores, 150 cartuchos útiles de diversos calibres y tres vehículos, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal junto con los detenidos.

Entre los capturados se encuentran José Manuel “A”, alias “Mono Canelo”, y Juan Carlos “D”, alias “Chango”, ambos reaprehendidos tras haber sido liberados previamente por decisión judicial.

De acuerdo con las autoridades, “Mono Canelo” fue detenido originalmente el 19 de julio de 2025 y es señalado como responsable del reclutamiento de personal armado para la disputa territorial entre células de Los Chapitos y Los Mayos, además de coordinar ataques y ejecuciones contra rivales.

Por su parte, “El Chango” había sido capturado el 25 de diciembre de 2024; se le identifica como encargado del resguardo, traslado y entrega de armamento, así como del reclutamiento de sicarios en Culiacán y zonas aledañas.

El resto de los detenidos fueron identificados como Javier Guillermo “R” (Javi), Jesús Manuel “L” (Peluchín), Kevin “S” y Lino Aarón “U”, todos vinculados a una facción de “Los Chapitos” que opera en la capital sinaloense.

La SSPC destacó que la operación fue resultado del reforzamiento de los operativos interinstitucionales en el norte del país para debilitar las estructuras de mando y logística de los grupos criminales.

Durante el despliegue participaron unidades tácticas de las Fuerzas Armadas, personal ministerial y elementos estatales de Sinaloa, apoyados con tecnología de seguimiento terrestre y aéreo.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad Nacional reafirmó su compromiso de trabajar de forma coordinada con los gobiernos estatales “para combatir a los generadores de violencia y fortalecer la seguridad en el país”, se lee en el comunicado.

