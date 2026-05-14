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Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 14 de mayo

Estos son los cierres y desvíos de este 14 de mayo en la Autopista México-Pachuca

Afectación vehicular
Afectación vehicular Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La autopista México-Pachuca podría presentar condiciones de circulación variables este jueves 14 de mayo de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente en los accesos hacia la Ciudad de México, donde nuevamente se prevén lluvias durante la tarde y noche.

Para esta jornada se espera tránsito lento en horas pico, especialmente durante la mañana y al final del día, cuando se concentra la movilidad laboral entre municipios del Estado de México, Hidalgo y la capital.

Además, el pronóstico contempla lluvias vespertinas en distintos puntos del Valle de México, situación que podría generar reducción de visibilidad, pavimento mojado y circulación más lenta en tramos urbanos y accesos a la CDMX.

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La autopista opera sin reportes de afectaciones estructurales relevantes y, hasta ahora, no se tienen identificados cierres por obras o desvíos permanentes. Sin embargo, las condiciones climatológicas podrían ocasionar mayores tiempos de traslado.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 14 de mayo en la autopista México-Pachuca.

Tampoco hay avisos oficiales sobre movilizaciones que afecten directamente esta vía. No obstante, como en jornadas recientes, no se descartan afectaciones momentáneas derivadas de incidentes viales, encharcamientos, carga vehicular o posibles manifestaciones aisladas.

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a reportes viales y meteorológicos en tiempo real.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se presentan mayores complicaciones son:

  • La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec
  • La zona de Ojo de Agua, en Tecámac
  • El tramo Tizayuca–Tepojaco
  • Los accesos hacia Indios Verdes

En estas zonas, la circulación podría verse más afectada si se presentan lluvias intensas durante la tarde.

Recomendaciones para automovilistas

  • Anticipar tiempos de traslado
  • Reducir velocidad en pavimento mojado
  • Mantener distancia entre vehículos
  • Consultar reportes viales y del clima antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 14 de mayo, pero mantiene condiciones de tránsito variables por la carga vehicular habitual y las lluvias previstas en el Valle de México.

La recomendación principal es extremar precauciones al conducir, especialmente durante la tarde y noche, cuando podrían registrarse afectaciones por lluvia en distintos puntos de la vía.

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MSL

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