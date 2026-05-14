Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 14 de mayo

La autopista México-Pachuca podría presentar condiciones de circulación variables este jueves 14 de mayo de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente en los accesos hacia la Ciudad de México, donde nuevamente se prevén lluvias durante la tarde y noche.

Para esta jornada se espera tránsito lento en horas pico, especialmente durante la mañana y al final del día, cuando se concentra la movilidad laboral entre municipios del Estado de México, Hidalgo y la capital.

Además, el pronóstico contempla lluvias vespertinas en distintos puntos del Valle de México, situación que podría generar reducción de visibilidad, pavimento mojado y circulación más lenta en tramos urbanos y accesos a la CDMX.

La autopista opera sin reportes de afectaciones estructurales relevantes y, hasta ahora, no se tienen identificados cierres por obras o desvíos permanentes. Sin embargo, las condiciones climatológicas podrían ocasionar mayores tiempos de traslado.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 14 de mayo en la autopista México-Pachuca.

Tampoco hay avisos oficiales sobre movilizaciones que afecten directamente esta vía. No obstante, como en jornadas recientes, no se descartan afectaciones momentáneas derivadas de incidentes viales, encharcamientos, carga vehicular o posibles manifestaciones aisladas.

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a reportes viales y meteorológicos en tiempo real.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se presentan mayores complicaciones son:

La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec

La zona de Ojo de Agua, en Tecámac

El tramo Tizayuca–Tepojaco

Los accesos hacia Indios Verdes

En estas zonas, la circulación podría verse más afectada si se presentan lluvias intensas durante la tarde.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Reducir velocidad en pavimento mojado

Mantener distancia entre vehículos

Consultar reportes viales y del clima antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 14 de mayo, pero mantiene condiciones de tránsito variables por la carga vehicular habitual y las lluvias previstas en el Valle de México.

La recomendación principal es extremar precauciones al conducir, especialmente durante la tarde y noche, cuando podrían registrarse afectaciones por lluvia en distintos puntos de la vía.

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MSL