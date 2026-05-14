Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 14 de mayo

La autopista México-Puebla podría registrar circulación constante este jueves 14 de mayo, aunque autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles afectaciones derivadas de las lluvias registradas durante la tarde y noche en distintos puntos del Valle de México y zonas cercanas a la vialidad.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 14 de mayo. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, se reporta flujo vehicular moderado a intenso en algunos tramos, principalmente en dirección hacia la Ciudad de México.

Las lluvias registradas en las últimas horas podrían provocar reducción de visibilidad, pavimento mojado y avance lento, especialmente durante la tarde y noche, cuando suele incrementarse la carga vehicular por el regreso de automovilistas y transporte de carga.

Lluvias podrían generar afectaciones

Autoridades recomiendan extremar precauciones debido a las precipitaciones pronosticadas para este jueves, ya que podrían presentarse:

Encharcamientos en carriles laterales y accesos.

Reducción de velocidad por pavimento resbaloso.

Incremento en el riesgo de percances viales menores.

Tránsito lento en zonas urbanas conectadas con la autopista.

Aunque hasta el momento no se reportan cierres por condiciones climáticas, las autoridades mantienen monitoreo permanente ante cualquier eventualidad.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor carga vehicular este jueves incluyen:

La caseta de San Marcos , con flujo constante hacia la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa en horas pico.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde suelen registrarse cuellos de botella.

La zona de Río Frío, donde la lluvia puede generar reducciones adicionales de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar avance lento o circulación intermitente, principalmente durante la tarde y noche.

Recomendaciones para automovilistas

Ante las condiciones previstas para este jueves, autoridades recomiendan:

Consultar reportes de tráfico y clima antes de salir.

Reducir la velocidad en caso de lluvia.

Encender luces y mantener distancia entre vehículos.

Evitar frenados bruscos sobre pavimento mojado.

Salir con tiempo suficiente para evitar contratiempos.

La autopista México-Puebla se mantiene como una de las vías con mayor flujo vehicular del centro del país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día, especialmente ante las lluvias pronosticadas. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales para evitar accidentes y retrasos en el trayecto.

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MSL