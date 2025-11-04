Gobernador Rocha asiste a toma de protesta de Julices Julián González Calzada, como nuevo Coordinador de la GN en Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya, asistió como invitado de honor a la toma de posesión al mando y protesta de bandera, de Julices Julián González Calzada, como comandante de la 3ra Brigada de la Policía Militar y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa, en sustitución de Francisco Alvarado Terán.

El acto protocolario se llevó a cabo en las instalaciones de la tercera brigada de la policía militar, donde González Calzada, juró ante el coordinador de la Región Noroeste de la Guardia Nacional, Crisóforo Martínez Parra, desempeñar leal y patrióticamente su labor, en apego a lo que establecen las leyes mexicanas, así como honrar y defender la bandera nacional.

Julices Julián González Calzada jura desempeñar su labor con lealtad a la nación, durante su toma de protesta en Culiacán. ı Foto: Gobierno Sinaloa

González Calzada, cuenta con 42 años de servicio en las fuerzas armadas, es licenciado en Administración Militar, además de maestría en Administración Pública y Seguridad Nacional además de diversos cursos militares tanto nacionales como extranjeros, ha sido acreditado como paracaidista Militar en Francia, Estados Unidos y Guatemala. Anteriormente se desempeñó como director del Centro de Adiestramiento de la 6ta Región, Jefe de Estado Mayor en el Centro Nacional de Adiestramiento, Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Militar y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional de estado de Hidalgo.

González Calzada toma posesión como comandante de la 3ra Brigada de la Policía Militar y Coordinador Estatal de la GN. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Además del Ejecutivo estatal, asistieron a la toma de protesta, Guillermo Briseño Lobera, Comandante de la Tercera Región Militar, Santos Gerardo Soto, Comandante de la Novena Zona Militar, José Daniel Reséndiz, Comandante de la Cuarta Región Naval, Jesús Manuel Castro Castro Comandante de la Base Aérea Militar No.10, Yeraldine Bonilla Valverde, Secretaria General de Gobierno, Claudia Zulema Sánchez, Fiscal General del Estado, Óscar Rentería Shazarino, secretario de Seguridad Pública, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, Esteban González Ibarra, Delegado del Centro Nacional de Inteligencia de Sinaloa y Víctor Luis Soto, Fiscal estatal de la Fiscalía General de la República, María Martina Salazar, secretaria técnica de la Mesa de construcción de paz y seguridad en Sinaloa, entre otras autoridades estatales y militares.

