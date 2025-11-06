Toda Reforma Electoral debe construirse con el consenso de las entidades, afirma Maru Campos.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, participó este jueves en el arranque de la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, donde aseguró que todo cambio en la materia que aspire a fortalecer la República, debe construirse con el consenso de las entidades federativas.

“Hoy refrendamos esa vocación federalista y participamos activamente en la reflexión sobre el futuro electoral de México, con respeto al orden republicano pero también con la firme convicción de que la voz de Chihuahua deberá ser siempre escuchada”, enfatizó.

Subrayó que la mayoría de los avances en el proceso de democratización del país, han nacido de la periferia hacia el centro y de abajo hacia arriba, nunca como una imposición desde el centro autoritario.

La audiencia se desarrolló en el auditorio de Museo Semilla, donde la mandataria indicó que las entidades son cimientos indivisibles de la República, por lo que cuando el consenso federal acompaña los cambios, el Estado mexicano se fortalece para consolidar una transformación legítima, incluyente y duradera.

Mencionó que el Estado es y seguirá siendo un aliado y líder del cambio que promueva el fortalecimiento de la República, por lo que se impulsarán los ajustes necesarios en la legislación electoral local para armonizarla con la reforma.

Lo anterior, dijo, siempre en el marco de la libertad configurativa que reconoce el artículo 116, como una posibilidad para que cada entidad adapte la norma a su realidad ciudadana, con la comprensión de que la democracia, no puede sostenerse sin autoridades electorales autónomas.

“La democracia no se defiende con discursos, sino con procedimientos verificables y confiables”, expresó Maru Campos.

Desde el Estado, abundó, se apoyarán las modificaciones que refuercen los mecanismos de fiscalización y promuevan el ahorro operativo en las instituciones sin sacrificar la certeza ni la seguridad jurídica, porque la libertad se preserva cuando el poder se distribuye con responsabilidad.

“Desde Chihuahua reiteramos nuestro compromiso con la unidad y el fortalecimiento del federalismo. El futuro de México exige instituciones sólidas, contrapesos reales y un federalismo vivo, donde cada entidad aporte su experiencia, su carácter y su visión”, finalizó.

Por su parte Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, agradeció a la titular del Ejecutivo por reconocer la importancia de este espacio, cuyo objetivo es trabajar en la construcción de una reforma que ponga al día el sistema y fortaleza la democracia, con un amplio ejercicio de participación ciudadana.

JVR