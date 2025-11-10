Como parte del Plan Michoacán, arriban mil 980 elementos de la GN y del Ejército al estado.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dio a conocer que este lunes comenzó el arribo de mil 980 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, una acción que forma parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

Trevilla Trejo detalló que 10 mil 506 elementos de las fuerzas de seguridad estarán operando en el estado, acción que forma parte de la estrategia Paricutín.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que existe plena coordinación con el Gobierno federal para la operación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde de manera conjunta se invierten alrededor de 60 mil millones de pesos en más de 100 acciones de 12 ejes.

Ramírez Bedolla reiteró el compromiso de reforzar los apoyos a la educación, la salud, el campo, la seguridad, la infraestructura carretera y hospitalaria, entre otros.

En este sentido, el secretario de Salud, Elías Ibarra detalló que esta estrategia contempla la inversión de 7 mil 500 millones para la construcción de dos nuevos hospitales, uno en Villas del Pedregal en Morelia y otro en Zitácuaro, así como la reconversión de siete hospitales rurales y de zona, en Paracho, Villamar, Ario, Buenavista, Huetamo, Tuxpan y Coalcomán.

Mientras que en infraestructura hídrica, la directora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), Olivia Cázares, manifestó que son mil 630 millones los que se destinarán en la rehabilitación de redes de distribución de agua potable, tanques de almacenamiento, plantas potabilizadoras, rehabilitación de pozos, plantas de tratamiento y tecnificación de los distritos de riego.

En materia de educación, la secretaria de Educación de Michoacán, Gabriela Molina, explicó las nuevas becas Rita Cetina para primaria y la Beca Gertrudis Bocanegra para transporte de estudiantes de educación superior, que contempla 6.3 mil millones de pesos, así como la ampliación de la cobertura de bachillerato en 30 mil alumnos, y 10 centros comunitarios de alto rendimiento México Imparable para distintos municipios.

Mientras que, Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), refirió que respecto a las acciones en infraestructura, se realizaron reuniones con los presidentes municipales para la rehabilitación de 13 tramos carreteros en donde se tienen programados 2 mil 128 millones de pesos, obras de conservación carretera y obras por cooperación en distintos puntos de la entidad.

El gobernador puntualizó que habrá reuniones de evaluación cada 15 días del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y se seguirán escuchando las propuestas de la población, para continuar recibiendo las opiniones de la población.

Presidentes municipales respaldan Plan Michoacán

Por lo que, presidentas y presidentes municipales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en mantener coordinación para generar buenos resultados y avanzar en materia de desarrollo y justicia social.

Además, las y los alcaldes aseguraron que el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia traerá beneficios importantes para la población, el desarrollo y seguridad de Uruapan y de todos los municipios del estado.

