Investigan el asesinato de José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio

En un ataque directo, este lunes fue asesinado José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, municipio ubicado al noreste del estado de Durango.

A través de sus redes sociales, el gobernador Esteban Villegas Villarreal confirmó el homicidio e informó que sostuvo una reunión en materia de seguridad con el propósito de esclarecer el crimen.

“Seguiremos fortaleciendo la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad para mantener la paz en nuestro estado”, añadió el mandatario estatal.

Sostuvimos un encuentro con la mesa de seguridad del Mando Especial de La Laguna, con el objetivo de esclarecer el hecho que le quitara la vida hoy a un ex funcionario de Gómez Palacio.



Seguiremos fortaleciendo la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad para mantener… pic.twitter.com/XK7HoukrY1 — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) November 17, 2025

Medios locales reportaron que el ataque armado ocurrió alrededor de las 10:00 horas afuera del domicilio de José Ángel Mascorro Muñoz, en en la colonia Parque Hundido.

Videos difundidos en redes sociales muestran que el exfuncionario se encontraba a bordo de un vehículo, cuando un individuo se acercó y le disparó en múltiples ocasiones para luego huir a pie de la escena.

Mascorro Muñoz se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio durante la administración de la priista Leticia Herrera Ale, quien ocupó la alcaldía de 2022 a agosto de 2025.

Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Gómez Palacio lamentó el homicidio y manifestó su pésame a la familia y seres queridos del exfuncionario.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del Licenciado José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en Paz”, expresó el PRI en su cuenta de Facebook.

