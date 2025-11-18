Castiga BCS gasto para atención de niños y adolescentes

Víctor Castro, el sábado pasado, durante el informe del alcalde de Los Cabos.

La atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes es una de las áreas más castigadas en el presupuesto del gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío en Baja California Sur para el siguiente año.

De acuerdo con el Presupuesto proyectado para el año entrante, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) se reducirá de cuatro millones 640 mil a cuatro millones 318 mil 356 pesos, un recorte de 322 mil pesos (-6.9 por ciento) con respecto a este año, por lo que será la instancia con el gasto más bajo el año siguiente.

Otra de las instancias más castigadas es la que corresponde a los jóvenes, pues el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud (ISJ) recibirá apenas 11 millones 660 mil 608 pesos.

El Dato: La SEP pasa de 10 mil 217 mdp en el 2025, a 10 mil 576.3 millones para el 2026 (+3.5%), lo que consolida a esta dependencia como el rubro dominante del gasto estatal.

Además, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Itai) pasa de 13 millones 177 mil a 10 millones de pesos, con una reducción de tres millones 177 mil pesos (-24 por ciento). Se trata del recorte más pronunciado entre los organismos autónomos.

De igual manera, el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (Ismujeres) dispondrá de 48 millones 392 mil 334 pesos, uno de los presupuestos más raquíticos del aparato gubernamental.

En contraste, el gobierno que encabeza el morenista Castro Cosío decidió aumentar 8.7 por ciento el presupuesto a la oficina del Ejecutivo, por lo cual pasará de recibir 95 millones 630 mil 399 pesos a 103 millones 907 mil 873 pesos.

26.8 miles de millones de pesos será el presupuesto de BCS en 2026

Cabe mencionar que, en materia de seguridad, el gobierno de BCS optó por incrementar lo mismo que a la oficina del gobernador, a pesar de que en el estado se ha reportado un incremento de la inseguridad y de desaparición de personas. La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur pasará de recibir mil 001 millones 877 mil 181 pesos a mil 088 millones 917 mil 206 pesos para el 2026.

El estado de Baja California Sur vive una escalada de violencia, con un incremento de 94 por ciento en las carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso; de 190 por ciento en desaparecidos, y de 22.6 por ciento en la tasa de violencia letal.

De enero a octubre del 2025 se reportó un total de 99 asesinatos, mientras que en el mismo lapso del 2024 la cifra era de 51, lo que representa un aumento de 94 por ciento de un año a otro.

El pasado mes de junio la entidad vivió una jornada violenta, la cual comenzó con el enfrentamiento entre policías ministeriales y presuntos delincuentes, lo que dejó ocho personas muertas.

El Tip: CUATRO DE CADA 10 pesos del presupuesto programable irán a la SEP, que vuelve a ser el sector preponderante, con 10 mil 576 millones 351 mil 468 pesos de gasto.

En la colonia Tabachines se reportó el fallecimiento de un agente estatal de Investigación Criminal, así como de un presunto agresor.

Recientemente, La Razón publicó que entre el 1 de enero y el 5 de noviembre del 2024 y 2025 se observa un notable repunte de 61 a 177 casos de desaparecidos en la entidad, de acuerdo con la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Cabe mencionar que en el 2025 se tiene un aumento de desaparecidos menores de 20 años, ya que en el 2024 hubo registro de tres personas, mientras que en el presente año han sido reportadas 16 personas, lo que representa un repunte de cinco veces.

También el número de fosas clandestinas localizadas en Baja California Sur tuvo un aumento de 44 por ciento comparando los primeros tres años completos de la actual administración que encabeza Víctor Castro Cosío, con el mismo periodo del gobierno pasado.

De acuerdo con información obtenida por La Razón a través de los canales de transparencia, durante los primeros tres años completos de gobierno del exmandatario Carlos Mendoza Davis, del 2016 al 2018, se localizaron 18 fosas clandestinas, en tanto que con la actual del morenista Víctor Castro se tiene registro de 26.

En el presente año, el estado se colocó entre las cinco entidades del país que más incremento registraron en la tasa de violencia letal, con un crecimiento de 22.6 por ciento, de acuerdo con un informe emitido por la organización civil México Evalúa.

El indicador de violencia letal se calcula, explica el estudio referido, con base en los registros de los delitos de homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos que atentan contra la vida, además de las personas desaparecidas y no localizadas.

El Congreso del estado recibió el Paquete Económico 2026 del gobierno estatal, conformado por el Presupuesto Modificado 2025, la Ley de Ingresos 2026 y el Presupuesto de Egresos 2026, por un monto total de 26 mil 858 millones 906 mil 440 pesos.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al 2026, conlleva un incremento del 7.4 por ciento respecto al ejercicio aprobado en el 2025. De este total, el 83.2 por ciento corresponde a recursos federales y el 14.8 por ciento a recursos propios recaudados.

QUIÉN ES QUIÉN EN LOS RECURSOS ı Foto: Especial