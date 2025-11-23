Vehículo quedó destrozado

Choque mortal en Vía Atlixcáyotl deja dos muertos; buscan apoyo para única sobreviviente

César Emilio de 25 años murió en el hospital; la joven de 21 años continúa luchando por su vida en un hospital

La estudiante lucha por su vida en el hospital
La estudiante lucha por su vida en el hospital
Por:
Mariel Caballero

Un fuerte accidente vial en la Vía Atlixcáyotl, registrado la madrugada del sábado 22 de noviembre, dejó un saldo devastador: dos jóvenes muertos y una sobreviviente en estado crítico, cuya familia ahora solicita apoyo económico para cubrir los gastos médicos que superan los 500 mil pesos.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo azul Subaru en el que viajaban tres jóvenes circulaba a exceso de velocidad y presuntamente participaba en “carreritas” con otros autos deportivos.

Al llegar a la zona de Cúmulo de Virgo, con dirección al CIS de Angelópolis, el conductor perdió el control, chocó contra el guardavía y terminó incrustándose contra un poste de la CFE, destrozando por completo la unidad.

El impacto dejó a los tripulantes prensados entre los fierros, por lo que cuerpos de emergencia, entre ellos Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y voluntarios de Serie 22, trabajaron durante varios minutos para rescatarlos con equipo electrohidráulico.

En el lugar murió Rubén Alonso, de 21 años, quien era el conductor del automóvil. Los otros dos ocupantes fueron trasladados a un hospital; sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de César Emilio “N”, de 25 años.

La única sobreviviente, Paulina Torres, de 21 años, estudiante de Ingeniería continúa luchando por su vida. Presenta traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones internas.

Ante esta situación, familiares y amigos han iniciado una colecta en línea para cubrir el tratamiento médico, invitando a la ciudadanía a sumarse a través de la plataforma GoFoundMe.

Tras el fuerte accidente, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, exhortó a la juventud a manejar con precaución, además de respetar la ley de tránsito.

