Gobierno de San Luis Potosí realiza pago completo a jubilados y pensionados.

Gracias al saneamiento financiero que el Gobierno de San Luis Potosí ha hecho al fondo de la Dirección General de Pensiones, este día jubilados y pensionados recibirán en una sola exhibición el pago de su percepción mensual íntegra, así como el de su aguinaldo, destinándose para ello un monto superior a los 850 millones de pesos.

El cumplimiento puntual de este compromiso es posible gracias al saneamiento financiero que el Gobierno del estado ha hecho al fondo de pensiones, aportando hasta la fecha recursos por 12 mil 630 millones de pesos y resolver el quebranto provocado por años de indolencia y corrupción de administraciones pasadas.

Con esta acción, el Gobierno de San Luis Potosí reafirma su compromiso de reconocer y apoyar a quienes dedicaron su vida al servicio público, garantizando el cumplimiento puntual y responsable de sus prestaciones.

Mas temprano, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó del pago a los pensionados y jubilados del estado.

“Destinamos 850 millones de pesos para cumplirles como se merece a quienes entregaron su vida al servicio público”, escribió en la red social Facebook.

