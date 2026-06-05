Tere Jiménez inaugura 2.º Encuentro Apícola Nacional en Aguascalientes

La gobernadora Tere Jiménez inaugura un encuentro internacional para posicionar al estado como el epicentro apícola de México.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el 2.º Encuentro Apícola Nacional, que reúne a representantes de México y países como Estados Unidos, Argentina, Colombia y Canadá, en un espacio donde especialistas comparten conocimientos y avances tecnológicos para fortalecer el desarrollo de la apicultura.

“Queremos que sigan adquiriendo conocimientos y capacitándose, porque cuando aprendemos, hacemos mejor las cosas. Hemos invertido cerca de 10 millones de pesos en el tema de las abejas y vamos a seguir impulsando este sector. Desde Aguascalientes, quiero que sepan que nuestro objetivo es que el estado siga siendo el epicentro de la apicultura en el país”, les dijo la gobernadora.

Aguascalientes reúne a expertos en el Encuentro Apícola

En el marco de este evento, también se desarrollan el 2.º Congreso Nacional de la Asociación Ganadera Nacional de Criadores de Abejas Reina y Núcleos (Asganaren) y el Foro Hermes Honey, en el Casino de la Feria Nacional de San Marcos.

Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), dio la bienvenida a productores y especialistas, a quienes les aseguró que en Aguascalientes siempre encontrarán el compromiso para seguir cuidando de la apicultura y del medio ambiente.

“Este encuentro es muy significativo porque la apicultura es una actividad fundamental. La gobernadora nos ha pedido no soltar de la mano a los 180 apicultores de Aguascalientes, a quienes se les ha entregado equipo y proteína para fortalecer su actividad y apoyar el desarrollo del sector”, enfatizó el titular de la Sedrae.

Enrique Guillermo Hernández Ayala, presidente de la Unión Apícola Nacional (Uapinac), reconoció el respaldo que la gobernadora ha brindado al sector apícola.

“Es un espacio donde nos encontramos todos aquellos que, con un objetivo común, queremos aportar algo para salvar a las abejas. Al salvarlas, también propiciamos un ambiente más sano y digno para todos nosotros. Es nuestra responsabilidad entregar un mundo mejor a las próximas generaciones; ese es el principal motivo. Juntos y unidos lo hacemos mejor. Gracias, gobernadora, por su apoyo”, expresó Hernández Ayala.

Con una inversión cercana a los 10 millones de pesos, Aguascalientes impulsa la tecnología, la capacitación y el cuidado ambiental en el sector apícola. ı Foto: Especial.

Aguascalientes, sede de uno de los últimos centros de mejoramiento genético apícola

José Juan Pale Lara, presidente de la Asociación Ganadera de Abeja Reina en México y Núcleos de Abejas, señaló que en 2016 había seis centros de mejoramiento genético en el país, mientras que actualmente solo quedan dos. Destacó que uno de ellos se encuentra en Aguascalientes, hecho que calificó como motivo de orgullo para el estado.

“Nos sentimos muy orgullosos de contar con un gobierno que brinda todo este respaldo al sector. Tenemos un compromiso total con los apicultores de Aguascalientes y de México para impulsar el mejoramiento genético, promover abejas más sanas, más fuertes y menos defensivas, y trabajar en la producción de abejas reina de alta calidad”, finalizó.

En este encuentro, los apicultores, investigadores, estudiantes y académicos encontrarán conferencias especializadas, nuevas técnicas para el manejo de las abejas, la producción de miel y el control de enfermedades, así como tecnologías y prácticas que contribuyen a mejorar la calidad de los productos apícolas. Además, los asistentes podrán conocer y adquirir productos como miel, polen, propóleo y jalea real.

También asistieron al evento que se realizó en el Casino de la Feria Nacional de San Marcos, Heriberto Gallegos Serna, diputado local; Pablo Fernando Müller, miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional Latinoamericana de Apicultura; Rosalba Martínez Villalobos, presidenta del Grupo Industrial de la Miel, “La Florida”, de Jesús María, Aguascalientes; Ernesto Guzmán Novoa, presidente de la Asociación Canadiense de Especialistas de Abejas; y Arnulfo Ordoñez Maldonado, director general de Hermes Honey.

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JVR