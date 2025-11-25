Premian a Huixquilucan por impulso a servidoras

En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno y Aguas de Huixquilucan recibieron el Premio Cascos Rosas 2025, en la categoría “Mayor Impulso a la Igualdad de Género”, por las acciones y estrategias implementadas para promover la participación activa de las servidoras públicas de este organismo municipal en áreas operativas y de toma de decisiones.

Durante la XXXVII Convención Anual y Expo 2025 de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (Aneas), celebrada en León, Guanajuato, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió el galardón de manos de la gobernadora de esta entidad, Libia Dennise García Muñoz Ledo, luego que Aguas de Huixquilucan implementó la iniciativa “Cascos Rosas”, en marzo de 2025, para impulsar la participación de las mujeres en este organismo.

La iniciativa ha permitido integrar a decenas de mujeres en labores operativas y de toma de decisiones ı Foto: Especial

“Nos sentimos muy orgullosos de recibir este reconocimiento porque, desde el inicio de mi primera administración, me comprometí a apoyar a las mujeres y seguir rompiendo techos de cristal. Desde que conocí la iniciativa Cascos Rosas, me dio mucha emoción promover la participación de otras mujeres en sectores en los que históricamente han enfrentado un rezago y, por eso, decidimos sumarnos a ella, porque las mujeres en el Siglo XXI pueden ser lo que ellas quieren y nadie puede decirles que no se puede”, comentó.

Romina Contreras recordó que Aguas de Huixquilucan fue el primer organismo operador del país en contar con una brigada femenina en el sector hídrico, la cual está integrada por 46 servidoras públicas que actualmente participan en áreas técnicas, operativas y de liderazgo para brindar un servicio de calidad, de manera eficiente y con compromiso.

Al recordar que es la primera presidenta municipal de Huixquilucan, señaló que éste es el inicio de un esfuerzo permanente que realiza su gestión para apoyar a las mujeres y que continúen ocupando espacios que anteriormente se consideraban solo para los hombres, lo cual se refleja con la instalación de un ayuntamiento y gabinete paritario y el impulso que se le da al género femenino en cada una de las políticas públicas que se diseñan en este municipio.

En este marco, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, tomó protesta a las nuevas integrantes de “Cascos Rosas” de todo el país y celebró la incursión de mujeres en este sector, al considerar que es necesario cambiar la realidad de México y promover la igualdad y la incursión de este género en el sector hídrico.

En tanto, la directora general de ANEAS, Patricia Hernández Martínez, indicó que Cascos Rosas representa un símbolo real que es irreversible en el sector, con el propósito de que las mujeres continúen ocupando espacios de toma de decisiones, en la operación y en puestos de mando.

Mencionó que los organismos operadores que se han sumado a esta propuesta reafirman su compromiso con la igualdad de las mujeres y muestran un equilibrio que fortalece la toma de decisiones y los medios de gestión para hacerle frente a los retos actuales.

MSL