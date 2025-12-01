Al alza en Campeche feminicidio, homicidio, narcomenudeo…

El sitio donde fue asesinada la síndica procuradora de Palizada del pasado 18 de noviembre.

En Campeche, los delitos de feminicidio, homicidio doloso, secuestro y narcomenudeo tuvieron un incremento de 53.7 por ciento en promedio entre enero y octubre del 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito que registró un mayor aumento fue el feminicidio, ya que pasó de 5 a 9 casos en el presente año, lo que representa un aumento del 80 por ciento.

El Dato: A partir de la ENVIPE se estima que 26.7 por ciento de los hogares en el estado de Campeche tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2023.

Además, el narcomenudeo pasó de registrar 281 denuncias en el 2024 a contabilizar 331 en el presente año, lo que representa un incremento del 17.8 por ciento.

El secuestro fue otro ilícito de alto impacto que tuvo un aumento, ya que el año pasado no se registró ningún caso, mientras que de enero a octubre del 2025 ya se tiene el reporte de uno. De igual manera, el homicidio doloso tuvo un aumento de 17 por ciento, toda vez que los casos pasaron de 76 a 89 en el presente año.

En algunos casos, los homicidios han sido de impacto mayor en el estado gobernado Layda Sansores. En uno de los casos recientes, Karina Díaz, síndica procuradora del municipio de Palizada, fue asesinada mientras iba a bordo de su vehículo, el pasado 18 de noviembre.

En un comunicado, la Fiscalía de Campeche informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al Hospital General, donde se reportó el ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego. Sin mencionar el nombre, señaló que durante el avance de las primeras diligencias se confirmó que la mujer falleció mientras recibía atención médica.

En un comunicado el gobierno municipal de Palizada, expresó su “pesar y consternación” por el asesinato y manifestó su “total disposición para acompañar y respaldar a las autoridades competentes del estado de Campeche en las investigaciones, confiando plenamente en su capacidad institucional para esclarecer los hechos con profesionalismo, transparencia y prontitud, a fin de que se garantice justicia para la maestra Karina Aurora Díaz Hernández”.

Además de ser síndica, la morenista Díaz Hernández era presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento y fue excandidata a la presidencia municipal de Palizada por Morena, pero perdió ante el petista Pedro Ayala Cámara.

En otro hecho más reciente dos personas fueron baleadas y resultaron gravemente heridas en la calle Santo Tomas en el fraccionamiento Villas de Santa Ana en Ciudad del Carmen, durante las primeras horas de este domingo, lo que ocasionó la movilización de cuerpos de emergencia y seguridad.

De acuerdo con medios locales las víctimas se encontraban platicando enfrente de un domicilio cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego directamente contra los hombres.

Según los testigos, los disparos obligaron a los vecinos a resguardarse y alertar a las autoridades. Minutos después arribaron elementos de Protección Civil para brindar atención, las víctimas fueron trasladas al Hospital General bajo resguardo policial.

De igual forma arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, así como elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

El aumento de violencia coincide con los resultados de la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENVIPE) en la que la percepción de inseguridad en el municipio de Campeche, la ciudad más importante del estado y con mayor número de habitantes, registró un incremento en la percepción de inseguridad del 23.3 por ciento.

El Inegi reveló que en el tercer trimestre de este año la percepción de inseguridad en Campeche fue de 57.1 por ciento, mientras que en el mismo lapso del 2024 el indicador estaba en 46.3 por ciento, lo que representa alza de 23.3 por ciento.

De igual forma, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 se estima que 21.9 % de los hogares en el estado de Campeche tuvo al menos una víctima de delito durante 2024.

También señala la ENVIPE que en 2024, de los 151 mil 022 delitos estimados en el estado de Campeche, la víctima estuvo presente en 50.5 por ciento de los casos, lo que representa en términos absolutos 76 mil 296 ilícitos.

Incidencia delictiva ı Foto: Especial