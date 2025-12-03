VIDEO capta el momento exacto del ataque que dejó dos muertos en Plaza Arkana Norte

Un video de seguridad reveló el momento exacto en que tres hombres armados ingresaron a una lavandería dentro de Plaza Arkana Norte y ejecutaron a dos personas en cuestión de segundos.

Las imágenes, difundidas, muestran la rapidez y precisión con la que los agresores actuaron, detonando las armas en un lapso de apenas 10 a 15 segundos.

El ataque ocurrió la tarde del lunes 1 de diciembre, alrededor de las 16:50 horas, en la lavandería Ultra Clean, ubicada al interior del complejo comercial.

En la grabación se observa a tres jóvenes lavando ropa cuando, sin previo aviso, tres sujetos armados entran directamente hacia ellos y comienzan a disparar. Ninguna de las víctimas tuvo oportunidad de reaccionar.

El video, proveniente de una de las cámaras internas del negocio, deja ver cómo los agresores avanzan de manera coordinada y disparan en repetidas ocasiones contra los tres hombres.

Se observa como tras los primeros segundos de fuego, uno de ellos cae de inmediato, otro intenta moverse hacia la parte trasera del establecimiento, y el tercero se esconde entre las lavadoras, sobreviviendo a los impactos.

El material también muestra que los atacantes abandonaron el local sin prisa aparente y salen del cuadro en dirección al estacionamiento del centro comercial.

Identifican a las víctimas; un sobreviviente logró refugiarse

Las víctimas mortales fueron identificadas como Emilio Quintero, de 31 años y originario de Culiacán, Sinaloa, y Juan Pablo Quintero, de 21 años, procedente de Guadalajara, Jalisco.

El sobreviviente, Adal Arce Quintero, logró ocultarse instintivamente entre las máquinas de lavado y resultó herido, pero con vida.

Aunque el apellido de las tres personas generó especulaciones sobre un presunto vínculo con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, autoridades del Estado de México aclararon que no existe confirmación oficial de dicho parentesco y que cualquier posible relación continúa en investigación.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió carpeta de investigación y revisa el video y otras cámaras del centro comercial y alrededores.

Hasta el momento no hay detenidos, pero la dependencia confirmó que se trata de un ataque directo contra las víctimas, no de un acto aleatorio.

Por su parte, la Plaza Arkana Norte reforzó su vigilancia mientras continúan las indagatorias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL