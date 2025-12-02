‘No hay vínculo sanguíneo con Caro Quintero’: Horacio Duarte sobre doble homicidio en Plaza Arkana

Las autoridades señalaron que las identidades ya fueron verificadas de forma inicial, pero ninguna prueba documental sustenta

Las autoridades mexiquenses negaron este martes que exista una confirmación oficial sobre el supuesto parentesco entre las dos personas asesinadas en la Plaza Arkana y el exlíder del narcotráfico Rafael Caro Quintero.

La aclaración se dio luego de que algunas versiones difundieran de manera preliminar esa posibilidad, sin que hasta ahora haya evidencia que la respalde.

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, señaló que la información que ha circulado en redes sociales y algunos medios no cuenta con sustento oficial.

Explicó que, aunque las dos víctimas ya fueron identificadas de manera inicial, ningún documento o prueba pericial confirma un vínculo familiar con Caro Quintero, por lo que pidió evitar conclusiones anticipadas.

El ataque ocurrió la tarde del lunes 1 de diciembre dentro de una lavandería ubicada en la plaza comercial Arkana, en Cuautitlán Izcalli. De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos armados ingresaron al local y dispararon directamente contra las personas que se encontraban dentro.

En la escena fueron recuperados más de 40 casquillos percutidos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo y planeado. El saldo preliminar es de dos hombres fallecidos y al menos una persona lesionada.

Las víctimas fueron identificadas como Emilio Quintero, de 31 años, originario de Culiacán, Sinaloa, y Juan Pablo Quintero, de 21 años, residente en Guadalajara.

La coincidencia en los apellidos motivó que algunas fuentes no oficiales insinuaran un posible parentesco con el exnarcotraficante, pero hasta ahora esa versión no ha sido corroborada por ninguna autoridad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que trabaja en la integración de la carpeta de investigación, la cual incluye la verificación de las identidades y antecedentes de las víctimas, así como el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y peritajes balísticos para determinar el móvil del ataque y la posible participación del crimen organizado.

Duarte Olivares reiteró que cualquier hipótesis sobre vínculos familiares “debe ser respaldada por pruebas documentales y periciales”, las cuales aún están en proceso.

Subrayó que la prioridad de las autoridades es esclarecer el ataque, identificar a los responsables y presentar avances basados exclusivamente en información confirmada.

