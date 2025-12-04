Bloqueos de carreteras HOY 4 de diciembre por agricultores en Guanajuato

Los agricultores comenzaron a bloquear vialidades y carreteras en distintos estados y puntos de conexión clave del país a partir de este lunes 2 de diciembre por manifestaciones.

Este miércoles, agricultores anunciaron que dichos bloqueos continuarían en al menos en site entidades este 4 de diciembre, ya que estos se encuentran manifestando en contra de la Ley de Aguas.

Afuera de las inmediaciones de la Cámara de Diputados arribaron estimadamente unos 600 tractocamiones como parte de las manifestaciones en contra de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

Campesinos se manifiestan en la Ciudad de México ı Foto: Cuartoscuro

Carreteras bloqueadas en Guanajuato hoy 4 de diciembre

Este Jueves se han registrado cierres de carreteras parciales y totales por presencia de manifestantes al menos en Jalisco, Chiuhuahua, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas.

De acuerdo con Guardia Nacional Carreteras, tras el retiro de los manifestantes se liberaron las vialidades de la Carretera Salamanca-León con dirección a Irapuato, León y Sailao en Guanajuato.

De igual forma la Carretera Irapuato-Zapotlanejo se libreraron las vialidades tras el retiro de manifestantes, al igual que en la Carretera Querétaro-San Luis Potosí con dirección a Querétaro.

En Guanajuato la única vialidad que continúa con corte de circulación es la Carretera Querétaro-Irapuato, ya que continúa el cierre total de circulación por presencia de personas.

#VialidadLibre en #Guanajuato tras retiro de personas cerca del km 062+000 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí con dirección a Querétaro. Maneje con precaución. pic.twitter.com/NbnGrtCtCQ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 4, 2025

En Zacatecas en la Carretera Aguascalientes-Zacatecas se registra un cierre total de circulación, y el cierre total de circulación en la Carretera Guadalajada-Zacatecas continúa por presencia de personas.

De igual forma, en Zacatecas continúa el cierre total de circulación cerca de la caseta de cobro Número 87 Osiris en la carretera San Luis Rio Colorado-Mexicali, y en la carretera Zacatecas-Durango hay un cierre de circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

Asimismo, en la Carretera Zacatecas-Saltillo continúa con un cierre total de circulación, mientras que en Chihuahua la Carretera Saucillio-Delicias continuaba con un cierre parcial de circulación cerca de la caseta de cobro “Saucillo” por manifestantes.

Agricultores bloquean algunas carreteras de Zacatecas en oposición a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ayer. ı Foto: Especial

La Carretera Puente Interior Guadalupe Tornillo de Ciudad Juárez se registra un cierre total de circulación, y en la Carretera Puente Interior Zaragoza en Ciudad Juárez se registró un cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes.

En Querétaro también se registra cierre parcial cerca de la caseta de cobro Palmillas, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse informados sobre las actualizaciones de los cierres y bloqueos de vialidades.

