Avanza discusión de Ley de Aguas en el Pleno; campesinos anuncian llegada de 600 tractocamiones

Campesinos arribaron en tractores y camiones a las inmediaciones de la Cámara de Diputados para protestar contra la llamada Ley de Aguas

En las últimas semanas se realizaron diversos foros en los estados y el Congreso de la Unión para poder escuchar las distintas voces alrededor de la Ley de Aguas, que estaba programada discutir este jueves, pero que se adelantó a este miércoles 3 de diciembre.

Mientras la Ley de Aguas avanza en el Pleno, el sector campesino advierte que llegarán 600 tractocamiones más a la cámara de diputados en las próximas horas.

Las modificaciones planteadas respecto a la propuesta presidencial, incluyen el reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua para uso personal y doméstico sin fines de lucro, retiro de concesión a grandes usuarios que no paguen derechos; tipificación de la contaminación de agua como delito contra la salud y priorizar el derecho humano al agua.

Cabe señalar que la nueva Ley de Aguas en México ha generado una discusión que derivó en protestas y cortes de carretera. El Gobierno federal aseguró que los cambios son necesarios para un reparto más justo, pero se ha encontrado con la oposición de sectores agrícolas.

Entre lo que establece la nueva ley se incluye que:

No se permitirá las transmisiones de derechos de agua entre particulares, se perseguirán delitos como el robo de agua, que no estaba tipificado en la norma de 1992, se revisarán las concesiones actuales, ya que se encontraron miles de irregularidades.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó, el dictamen con proyecto de decreto de la Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

Luego de que se expusieron argumentos a favor y en contra del proyecto durante la sesión, los legisladores emitieron 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.

Ahora, el dictamen se encuentra en el Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y respectiva votación que se espera se desahogue en la madrugada de este jueves.

