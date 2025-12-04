Diputados siguen con análisis de Ley General de Aguas en lo particular

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó anoche, en lo general, el dictamen para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, sin embargo, hasta esta mañana continúa la discusión para el desahogo de las reservas para su votación en lo particular.

El propósito de la ley quedó trazado desde el primer discurso, ordenar el sistema de concesiones, cerrar espacios a la corrupción, reconocer los sistemas comunitarios y garantizar el derecho humano al agua.

Desde el arranque de la discusión, la oposición advirtió que la velocidad con la que avanzó el dictamen no permitía un análisis completo, por lo que, desde la tribuna, los diputados de PAN, PRI y MC desplegaron pancartas con frases como “Morena traiciona a los campesinos”, “El agua es vida, no botín político” y “Morena quiere a los campesinos en la cárcel”.

Durante la madrugada Ricardo Monreal solicitó la palabra por alusiones personales por parte del PRI y elevó la temperatura: “Nunca dije que habían sido consultadas las comunidades indígenas para esta ley… podríamos debatir artículo por artículo, sí aguantamos, no tenemos ningún problema”.

El reclamo vino de una cámara visiblemente agotada y con 529 artículos reservados para discutirse en lo particular y una lista de 154 oradores que prometían una madrugada prolongada. Al momento han sido admitidas a discusión 18 reservas presentadas por el diputado Ricardo Monreal, con 50 modificaciones al dictamen.

Sin embargo, el legislador dijo que La Ley de Aguas contempla sanciones mas severas para quien lucre con agua, como prisión de hasta 5 años y multa de hasta 2 mil UMAS, a quien, sin autorización expedida por la autoridad competente, altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas o ponga en riesgo la vida de las personas o la seguridad de sus bienes y de los ecosistemas vitales.

También, “se le impondrá hasta ochos de prisión y multa de hasta 4 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a la persona servidora pública que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o registre títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a cambio de beneficio.

Hasta las 8:00 horas de este jueves, continua la discusión en el Pleno de la cámara de diputados en una discusión que se ha dado entre acusaciones del oficialismo contra la oposición y viceversa, y donde ambos grupos han mencionado como eje de la discusión.

