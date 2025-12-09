Rocha Moya celebra aval para la contratación de un crédito de hasta 2 mil 200 mdp.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó su satisfacción por la aprobación que hicieron las y los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado respecto a su solicitud para la contratación de un crédito de hasta 2 mil 200 millones de pesos destinado para obra pública, propuesta que fue incluida en su iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026.

Entrevistado por los medios de comunicación luego de conocerse la aprobación de esta solicitud por parte del Pleno en su sesión de este martes, el mandatario estatal se dijo contento porque ello representa continuar con la ejecución de obra pública, pues en la propuesta de presupuesto para el 2026 se etiquetaron menos recursos para ello, alrededor de mil millones de pesos, para tener capacidad de abonar a las deudas y pasivos que dejaron las anteriores administraciones, mientras que con el crédito se financiará la obra.

“Si ustedes ven el presupuesto tiene muy poquito de obra pública, tiene mil millones menos de lo que normalmente hacemos, porque queremos que en el presupuesto esos mil millones nos sirvan para abonar, y que con el crédito hagamos obra, porque el crédito no puede servirte para pagar deuda”, explicó.

Ahora, dijo, el siguiente paso será convocar a partir de enero a todas las alcaldesas y presidentes municipales de los 20 municipios, así como a los 40 diputados y diputadas, para definir en consenso las obras a realizar con este crédito que hoy se autorizó.

“Todos los 20 municipios van a tener obra con ese recurso, quiero que participen las y los presidentes municipales, las y los diputados en la localización de aquellas cosas que demanda la sociedad”, reiteró.

Estas mesas de trabajo se desarrollarán a partir de enero, para efecto de asignar las obras a realizar, que pueden ser variadas, de pavimentación, de drenaje sanitario, de agua potable, que son las más demandadas por la población, pero también se considerará continuar con la construcción de los llamados Senderos de Paz, que son el rescate de áreas verdes en abandono para crear infraestructura para la recreación, esparcimiento y la práctica del deporte.

En este mismo sentido, añadió que se considera iluminar parques de beisbol y unidades deportivas de algunas comunidades que lo han demandado. “Vamos a atender esas cosas que son inmediatas, del interés de la sociedad”.

“Yo finalmente estoy conforme con que se haya aprobado y ya dije, vamos a ver a las y los diputados del partido que sean, todos deben de participar y presentar cuáles son esas exigencias que tienen y hay que irlas a concertar”, agregó.

En cuanto al crédito, precisó que será a partir de enero cuando se esté en condiciones de solicitarlo, aunque previamente ya se revisó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por su parte Gobierno del Estado lanzará las licitaciones a la banca comercial para escoger las mejores opciones de financiamiento.

