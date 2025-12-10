Mara Lezama y Alejandro Svarch anuncian avances en infraestructura y servicios de salud.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, agradeció al director general del IMSS–Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, por su acompañamiento y respaldo a los proyectos de salud que se desarrollan en esta entidad, para el bienestar de las y los quintanarroenses.

En el marco de la 116 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la titular del Ejecutivo destacó el compromiso del funcionario federal, así como las “buenas noticias” que se estarán anunciando en los próximos días, entre ellas la visita que realizará el 28 de diciembre para revisar temas prioritarios en materia materno-infantil y otras especialidades.

Svarch confirmó que ambos recorrerían una unidad modelo de oftalmología que actualmente funciona con buenos resultados y que se pretende replicar en Quintana Roo, específicamente en la nueva torre de especialidades proyectada para el Hospital General Jesús Kumate en Cancún.

El titular del IMSS–Bienestar adelantó que el 28 de diciembre también se revisarán los pasos finales para concretar el nuevo Hospital Materno Infantil del estado, además de reforzar el abasto de medicamentos, garantizando la cobertura total de claves oncológicas.

Mara Lezama reiteró que su gobierno, humanista con corazón feminista, seguirá trabajando de la mano con la federación para fortalecer la infraestructura hospitalaria y asegurar una atención digna y oportuna para el pueblo, porque “la transformación avanza”, subrayó.

JVR