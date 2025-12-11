Muere liderazgo de PT en Apatzingán

Luego de que fuera reportado desaparecido desde el pasado 5 de diciembre, Agustín Solorio Martínez, delegado distrital del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán, fue localizado sin vida.

De acuerdo con reportes locales, el funcionario partidista fue hallado en el estado de Guanajuato dentro de su camioneta en el municipio de Romita.

Aunque fue hallado aparentemente sin huellas de violencia, hasta el cierre de esta edición las autoridades no habían dado cuenta del motivo de su muerte.

Durante la sesión de este miércoles en el Congreso de Michoacán, los diputados guardaron un minuto de silencio tras la muerte del funcionario.

Solorio Martínez desapareció en la ciudad de Morelia. La última vez que se tuvo razón de él fue a las 03:10 horas.

El PT exigió, a través de un comunicado, esclarecer la muerte del político y que se garantice justicia por este caso.

“El Partido del Trabajo en Michoacán condenamos enérgicamente los hechos que le arrebataron la vida a nuestro compañero Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital en Apatzingán. Acompañamos en su dolor a su familia, amistades y a toda la militancia que hoy pierde a un gran luchador social”, refirió la dirigencia estatal del PT.

A la postura se sumó la de la dirigencia nacional petista, que condenó el “cobarde asesinato” y demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno que, “sin dilación, se identifique, capture y sancione a todos los responsables materiales e intelectuales de la desaparición y asesinato de nuestro compañero y exigimos, también, conocer la verdad detrás de la desaparición y posterior muerte de Agustín Solorio”.

Dijo que “es inaceptable que aquellos que luchan por el bienestar del pueblo sean blanco de la violencia”, por lo que djó clara su exigencia a las autoridades para que se refuercen las estrategias de seguridad y se garantice la integridad de la ciudadanía y de la militancia petista.

Solorio fue asesor de María de Jesús Montes Mendoza, alcaldesa sustituta de Aguililla, luego del asesinato de César Arturo Valencia Caballero. Asimismo, tuvo un breve paso por el Congreso del estado.

Su muerte se suma a las de otros políticos michoacanos ocurridas este 2025, como las de los alcaldes de Tepalcapetec, Uruapan y Tacámbaro, que perdieron la al ser asesinados.